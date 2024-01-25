هدية لـ الأفيال

حسم منتخب المغرب تأهله في صدارة المجموعة بعد الفوز على زامبيا بهدف دون مقابل في ختام دور المجموعات.

وأهدى منتخب المغرب هدية لأصحاب الأرض كوت ديفوار بإقصاء زامبيا وعدم تأهل ثالث من المجموعة السادسة، ليتأهل منتخب الأفيال إلى ثمن النهائي كرابع أفضل ثالث في البطولة.

ويلعب منتخب المغرب بعد صدارته للمجموعة، بجنوب إفريقيا في ثمن النهائي، بينما يواجه الكونغو الديمقراطية ثاني المجموعة منتخب مصر.

أما كوت ديفوار فتأهلت إلى ثمن النهائي ولكن تصطدم بمواجهة السنغال حامل لقب البطولة.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بسيطرة تامة من المنتخب المغربي على الكرة وسط تراجع زامبيا والاعتماد على الهجمات المرتدة.

وعكس سير اللقاء فشل باستون داكا مهاجم زامبيا في الدقيقة 10، السيطرة على الكرة ليحرم منتخبه من انفراد بياسين بونو.

واستمرت سيطرة المغرب على الكرة بحثا عن التسجيل المبكر وسط تماسك من الدفاع الزامبي.

وأرسل حكيم زياش عرضية رائعة في الدقيقة 32 ولكن شتتها دفاع زامبيا إلى ركنية.

وكاد نايف أكرد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 36 برأسية رائعة من عرضية أشرف حكيمي ولكن مرت بجوار القائم بقليل.

وأخيرا نجح حكيم زياش في افتتاح التسجيل بالدقيقة 37، بعد هجمة مغربية بدأت بعرضية من حكيمي سددها أيوب الكعبي قوية ولكن تصدى لها حارس المرمى لتصل إلى زياش الذي لم يتأخر في إسكانها شباك زامبيا.

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هدف تقدم أسود الأطلس على حساب زامبيا عن طريق حكيم زياش 🇲🇦⚽pic.twitter.com/nMR44ylwKU — FilGoal (@FilGoal) January 24, 2024

وتواصل الضغط المغربي رغم التقدم، وكاد أيوب الكعبي أن يضيف الثاني سريعا في الدقيقة 40 برأسية رائعة ولكن تصدى لها تريسفورد مولينجا حارس المرمى بنجاح.

وقبل ثواني من نهاية الشوط الأول، سدد سفيان بوفال الكرة بقوة من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت أعلى العارضة.

وتراجع المنتخب المغربي بشكل ملحوظ في الشوط الثاني مع تكثيف زامبيا هجومها بحثا عن هدف يخطف بطاقة التأهل.

وكثف منتخب زامبيا محاولاته في الشوط الثاني من أجل إدراك التعادل.

وكاد لاميك باندا أن يسجل التعادل بتسديدتين في الدقيقتين 51 و60 ولكن بجوار القائم.

وتحولت تسديدة لوبامبو موسوندا لاعب زامبيا في الدقيقة 79 أعلى العارضة.

طريق المغرب

رغم تصدر منتخب المغرب مجموعته إلا أنه سيصطدم بمواجهة قوية مبكرة إذ يلاقي جنوب إفريقيا ثاني المجموعة الخامسة.

ويلعب أسود أطلس أمام جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء 30 يناير في تمام العاشرة مساء.

وحال التأهل يواجه منتخب المغرب الفائز من مواجهة كاب فيردي ضد موريتانيا في ربع النهائي.

ويقام ربع النهائي وقتها في تمام العاشرة من مساء السبت 3 فبراير المقبل.

وإذا استمر طريق المغرب إلى نصف النهائي يلعب وقتها يوم 7 فبراير أمام الصاعد من مباراتي نيجيريا ضد الكاميرون، وأنجولا أمام ناميبيا.

ويسعى أسود أطلس حصد اللقب الغائب منذ 1976، وهو لقب المغرب الوحيد في تاريخ البطولة.

وفشل المغرب في الوصول للمربع الذهبي من البطولة منذ بلوغ نهائي نسخة 2004 وحصد الوصافة أمام تونس.