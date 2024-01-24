بطريقة وطريق مصر

الأربعاء، 24 يناير 2024 - 23:59

كتب : عمرو عبد المنعم

الكونغو الديمقراطية - تنزانيا

تعادل منتخب الكونغو الديمقراطية سلبيا مع تنزانيا في المباراة الأخيرة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

ويعد هذا التعادل السلبي الثالث من بداية دور المجموعات للبطولة.

ووصل منتخب الكونغو إلى النقطة الثالثة له لينهي المجموعة السادسة في المركز الثاني، وبذلك يلعب ضد مصر في دور الـ16.

وتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى دور الـ16 بنفس الطريقة الذي تأهل بها منتخب مصر، بالتعادل 3 مرات في كل مباريات دور المجموعات.

ويحصد منتخب تنزانيا النقطة الثانية ويظل في المركز الرابع والأخير ويودع البطولة.

ويصبح الترتيب النهائي للمجموعة كالآتي:

1 – المغرب 7 نقاط

2 – الكونغو الديمقراطية 3 نقاط

3 – زامبيا 2 نقطة

4 – تنزانيا 2 نقطة

وأقيمت المباراة تحت إدارة الحكم المصري أمين عمر.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى لكن منتخب الكونغو الديمقراطية كان الأكثر سيطرة على الكرة.

واعتمد منتخب تنزانيا على الهجمات المرتدة في ظل سيطرة الكونغو على اللعب بشكل أكبر.

وأهدر منتخب الكونغو فرصة الهدف الأول من انفراد بالمرمى في الدقيقة 29 إلا أن الحارس خرج في الوقت المناسب وأبعد الكرة.

واستمر مستوى اللعب المتوسط في الشوط الثاني من المباراة دون أي خطورة حقيقية على الممرى من المنتخبين.

وأهدر ويسا لاعب الكونغو فرصة هدف الفوز في الدقيقة 84 بعدما استلم عرضية داخل منطقة الجزاء أمام المرمى، لكنه سدد الكرة بقوة أعلى العارضة.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة لتنتهي المباراة بالتعادل.

تنزانيا الكونغو الديمقراطية كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
أمم إفريقيا - تحديد المنافس.. موعد مواجهة مصر ضد الكونغو الديمقراطية في ثمن النهائي أمم إفريقيا - السنغال ضد كوت ديفوار.. تعرف على كافة مباريات ثمن النهائي وطريق مصر هدية لـ الأفيال منتخب مصر يعلن إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ.. وفي الجول يكشف السبب انتهت أمم إفريقيا - المغرب (1)-(0) زامبيا.. الصدارة لأسود أطلس انتهت أمم إفريقيا - تنزانيا (0)-(0) الكونغو.. تعادل سلبي منافس مصر - أحدهم المغرب.. الفراعنة يترقبون ثاني المجموعة السادسة كرنفال أمم إفريقيا - للمرة الثانية في ثلاث مباريات.. هوتو رجل تأهل ناميبيا ضد مالي
أخر الأخبار
دوري المحترفين - في الجول يكشف تفاصيل أزمة لاعب طنطا.. وقرار منتظر من اتحاد الكرة 3 دقيقة | القسم الثاني
إلى النهائي.. ليفربول يتعادل مع فولام ويصارع تشيلسي على لقب كأس الرابطة 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - تحديد المنافس.. موعد مواجهة مصر ضد الكونغو الديمقراطية في ثمن النهائي 18 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - السنغال ضد كوت ديفوار.. تعرف على كافة مباريات ثمن النهائي وطريق مصر 18 دقيقة | كوت ديفوار 2023
هدية لـ الأفيال 18 دقيقة | كوت ديفوار 2023
بطريقة وطريق مصر 20 دقيقة | كوت ديفوار 2023
منتخب مصر يعلن إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ.. وفي الجول يكشف السبب ساعة | كوت ديفوار 2023
خلفا لـ بلماضي.. ماذا قال رينار عن تدريب الجزائر ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق مصر - مواجهة ثاني مجموعة المغرب.. والمفاجأة حال التأهل لربع النهائي 2 تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور 3 مواجهة نارية مرتقبة وأخرى في طريق مصر.. تحديد أول مباراتين بثمن النهائي 4 الشناوي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا.. ومدة غيابه المتوقعة