بطريقة وطريق مصر

تعادل منتخب الكونغو الديمقراطية سلبيا مع تنزانيا في المباراة الأخيرة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

ويعد هذا التعادل السلبي الثالث من بداية دور المجموعات للبطولة.

ووصل منتخب الكونغو إلى النقطة الثالثة له لينهي المجموعة السادسة في المركز الثاني، وبذلك يلعب ضد مصر في دور الـ16.

وتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى دور الـ16 بنفس الطريقة الذي تأهل بها منتخب مصر، بالتعادل 3 مرات في كل مباريات دور المجموعات.

ويحصد منتخب تنزانيا النقطة الثانية ويظل في المركز الرابع والأخير ويودع البطولة.

ويصبح الترتيب النهائي للمجموعة كالآتي:

1 – المغرب 7 نقاط

2 – الكونغو الديمقراطية 3 نقاط

3 – زامبيا 2 نقطة

4 – تنزانيا 2 نقطة

وأقيمت المباراة تحت إدارة الحكم المصري أمين عمر.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى لكن منتخب الكونغو الديمقراطية كان الأكثر سيطرة على الكرة.

واعتمد منتخب تنزانيا على الهجمات المرتدة في ظل سيطرة الكونغو على اللعب بشكل أكبر.

وأهدر منتخب الكونغو فرصة الهدف الأول من انفراد بالمرمى في الدقيقة 29 إلا أن الحارس خرج في الوقت المناسب وأبعد الكرة.

واستمر مستوى اللعب المتوسط في الشوط الثاني من المباراة دون أي خطورة حقيقية على الممرى من المنتخبين.

وأهدر ويسا لاعب الكونغو فرصة هدف الفوز في الدقيقة 84 بعدما استلم عرضية داخل منطقة الجزاء أمام المرمى، لكنه سدد الكرة بقوة أعلى العارضة.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة لتنتهي المباراة بالتعادل.