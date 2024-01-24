منتخب مصر يعلن إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ.. وفي الجول يكشف السبب

الأربعاء، 24 يناير 2024 - 23:05

كتب : بسام أبو بكر

مصر - كاب فيردي - إمام عاشور

أعلن منتخب مصر إصابة إمام عاشور لاعب وسط الفراعنة في الرأس وتعرضه لارتجاج في المخ.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

مصر

وتعرض إمام عاشور لإصابة في الرأس بعد اصطدامه خلال المران الجماعي للفراعنة.

وتوجه اللاعب رفقة الجهاز الطبي إلى المستشفى على الفور وأجرى جميع الفحوصات التي أثبتت إصابته بارتجاج في المخ.

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وكشف المنتخب عن استقرار حالة اللاعب الصحية، وسيبقى في المستشفى لمدة 24 ساعة تحت الملاحظة.

وعلم FilGoal.com أن إمام عاشور تعرض للإصابة بعدما حاول تسديد ركلة مقصية في المران ليسقط على رأسه، ولم يصطدم مع أي لاعب خلال المران.

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وشارك إمام عاشور مع منتخب مصر كبديل في أول مباريات أمم إفريقيا ضد موزمبيق، قبل أن يلعب مباراتي غانا وكاب فيردي بالكامل.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراة دور الـ16 في كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار 2023، والتي تقام يوم الأحد المقبل.

ويلعب منتخب مصر في دور الـ16 ضد ثاني المجموعة السادسة التي تضم المغرب والكونغو الديمقراطية وتنزانيا وزامبيا.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية بعد 3 تعادلات مع موزمبيق وغانا وكاب فيردي جميعها بنتيجة 2-2.

مصر منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية إمام عاشور
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