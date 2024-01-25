أمم إفريقيا - السنغال ضد كوت ديفوار.. تعرف على كافة مباريات ثمن النهائي وطريق مصر

الخميس، 25 يناير 2024 - 00:02

كتب : محمد سمير

كأس أمم إفريقيا

اختتمت منافسات دور المجموعات من بطولة أمم إفريقيا وأسفرت عن تأهل 16 منتخبا إلى ثمن النهائي.

وشهد دور المجموعات عدد من المفاجآت أبرزها خروج غانا والجزائر وتونس مبكرا.

وبذلك يشهد دور ثمن النهائي مواجهة نارية جديدة إذ حسم منتخب كوت ديفوار تأهله بفضل فوز المغرب على زامبيا، ويلعب الأفيال أمام السنغال حامل اللقب.

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وجاءت مباريات ربع النهائي كالآتي:

السبت 27 يناير

أنجولا × ناميبيا (7 مساء)

نيجيريا × الكاميرون (10 مساء)

الأحد 28 يناير

غينيا الاستوائية × غينيا (7 مساء)

مصر × الكونغو الديمقراطية (10 مساء)

الإثنين 29 يناير

كاب فيردي × موريتانيا (7 مساء)

السنغال × كوت ديفوار (10 مساء)

الثلاثاء 30 يناير

مالي × بوركينا فاسو (7 مساء)

المغرب × جنوب إفريقيا (10 مساء)

طريق مصر

يستهل منتخب مصر مشواره في الأدوار الإقصائية بمواجهة الكونغو الديمقراطية على ملعب لوران بوكو بمدينة سان بيدرو.

وحال تأهل مصر إلى ربع النهائي، يلعب الفراعنة يوم الجمعة 2 فبراير في تمام العاشرة مساء على ملعب الحسن واتارا بأبيدجان.

وفي تلك الحالة يواجه الفراعنة المتأهل من مواجهة غينيا أمام غينيا الاستوائية.

بينما إذا واصل منتخب مصر مشواره في البطولة وتأهل إلى المربع الذهبي، يلعب في نصف النهائي يوم الأربعاء 7 فبراير على نفس الملعب الحسن واتارا.

تلعب مصر في هذه الحالة أمام المتأهل في النهاية من مواجهات السنغال ضد كوت ديفوار، ومالي أمام بوركينا فاسو.

وكان المنتخب المصري قد وصل إلى النهائي مرتين في آخر ثلاث نسخ أقيمت.

ويعتبر الفراعنة البطل التاريخي لبطولة أمم إفريقيا بحصد سبعة ألقاب أكثر من أي منتخب آخر.

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