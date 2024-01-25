أمم إفريقيا - تحديد المنافس.. موعد مواجهة مصر ضد الكونغو الديمقراطية في ثمن النهائي

الخميس، 25 يناير 2024 - 00:02

كتب : محمد سمير

مصر - كاب فيردي

تحدد منافس مصر بشكل رسمي في منافسات ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2023.

وحسم منتخب مصر صعوده كثاني المجموعة الثانية خلف كاب فيردي المتصدرة بـ 7 نقاط.

وبعد نهاية مباريات دور المجموعات، تحدد مواجهة مصر أمام الكونغو الديمقراطية.

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إذ يلاقي الفراعنة ثاني المجموعة السادسة والتي حسمها منتخب الكونغو الديمقراطية خلف المغرب.

ويستعرض لكم FilGoal.com تفاصيل مواجهة مصر ضد الكونغو الديمقراطية:

يقام اللقاء في تمام العاشرة من مساء يوم الأحد المقبل.

ويستضيف ملعب لوران بوكو مواجهة مصر ضد الكونغو الديمقراطية.

إذ ينتقل الفراعنة إلى مدينة سان بيدرو بعد احتلال المركز الثاني في مجموعته.

واحتل منتخب مصر وصافة المجموعة الثانية دون تحقيق أي انتصار.

وتعادل الفراعنة في المباريات الثلاثة أمام كل من موزمبيق وغانا وكاب فيردي على الترتيب.

وشهدت المباريات الثلاثة نتيجة واحدة وهي 2-2.

منتخب مصر أمم إفريقيا الكونغو الديمقراطية لوران بوكو سان بيدرو
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