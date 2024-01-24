خلفا لـ بلماضي.. ماذا قال رينار عن تدريب الجزائر

الأربعاء، 24 يناير 2024 - 22:22

كتب : FilGoal

هيرفي رينار - منتخب السعودية

أجاب هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب الفرنسي للسيدات على سؤال حول توليه تدريب الجزائر خلال الفترة المقبلة.

وكان وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد أعلن فسخ التعاقد مع بلماضي بصورة رسمية.

وقال رينار في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي:"تدريب الجزائر؟ لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال في الوقت الحالي. ارتبط بعقد مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم حتى أغسطس المقبل"

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وعن مطالبات الجمهور الجزائري بالتعاقد مع رينال قال المدرب الفرنسي: "أشكرهم على ذلك".

وترددت أنباء عن رغبى منتخب الجزائر في الاستعانة بخدمات رينار الذي توج بلقب امم إفريقيا مرتين رفقة زامبيا وكوت ديفوار.

فيما قاد منتخب المغرب لنهائيات كاس العالم 2018 ومنتخب السعودية في مونديال 2022.

جاء ذلك بعدما ودع المنتخب الجزائري كأس أمم إفريقيا 2023 من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة 2021.

وتولى بلماضي تدريب الجزائر بداية من أغسطس 2018 وقاد محاربي الصحراء للفوز بكأس أمم إفريقيا 2019 للمرة الثانية في تاريخ بلاده

وفشل بلماضي في قيادة الجزائر للتأهل لكأس العالم 2022 بعد الهزيمة ضد الكاميرون في المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية.

وإجمالا قاد بلماضي منتخب الجزائر في 67 مباراة فاز في 43 لقاء وتعادل في 17 مرة وهُزم سبع مرات.

وسجل منتخب الجزائر مع بلماضي 142 هدفا واستقبل 53 آخرين.

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