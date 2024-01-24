خبر في الجول - الأهلي يتواصل مع سيراميكا كليوباترا للتفاوض على ضم محمد بسام

بدأ الأهلي التواصل مع مسؤولي نادي سيراميكا كليوباترا من أجل التفاوض على إمكانية التعاقد مع محمد بسام خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي فتح خطوط الاتصال مع سيراميكا كليوباترا للتفاوض معهم بشأن ضم الحارس محمد بسام.

وذلك لتعويض إصابة محمد الشناوي قائد الفريق الذي تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية بخلع في الكتف.

ويسعى الأهلي لضم محمد بسام على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري وبنية الشراء قبل الموسم الجديد.

ويرحب سيراميكا كليوباترا بفكرة انضمام محمد بسام إلى الأهلي، ولكن بشرط أن تتضمن الصفقة استعارة أحد الحارس من الأهلي، وهي النقطة الجاري التفاوض عليها حاليا.

كما يحرب الحارس بفكرة انضمامه إلى صفوف الأهلي في الفترة الحالية.

بسام البالغ من العمر 33 عاما انضم لصفوف سيراميكا كليوباترا بداية موسم 2022-2023.

وفاز مع الفريق ببطولة كأس الرابطة المصرية في الموسم الماضي.

كما علم FilGoal.com أن الأهلي في حالة فشل مفاوضاته مع سيراميكا كليوباترا لضم محمد بسام، سيستهدف ضم علي لطفي حارسه السابق ولاعب زد الحالي، وبعده يأتي محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي ومنتخب مصر.