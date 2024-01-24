انتهت كأس إسبانيا - برشلونة (2) - (4) أتليتك بلباو.. حفلة أهداف

الأربعاء، 24 يناير 2024 - 21:55

كتب : FilGoal

برشلونة - بلباو

يلعب برشلونة ضد أتليتك بلباو ضمن ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة برشلونة ضد أتليتك بلباو.

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نهاية المباراة

الشوط الإضافي الثاني

ق119 نيكو ويليامز يسجل الهدف الرابع ويقضي على آمال برشلونة بعد تسديدة رائعة.

الشوط الإضافي الثاني

ق106 إيناكي ويليامز يسجل الهدف الثالث لبلباو بعد انفراد بحارس المرمى

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نهاية الوقت الأصلي

ق85 لامين جمال يهدر فرصة محققة لتسجيل الهدف الثالث في الوقت القاتل بعد مرواغة حارس بلباو.

ق49 هدف التعادل لبلباو بضربة رأسية عن طريق أوهان سانسيت

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق45+2 تسديدة رائعة من فيران توريس يبعدها حارس بلباو ببراعة

ق41 هدف التعادل يضيع على بلباو بعد إنقاذ رائع من بينيا حارس برشلونة

ق39 هجمة خطيرة لبرشلونة وانفراد تام ليفاندوفسكي يتصدى له حارس بلباو

ق31 لامين جمال يسجل الهدف الثاني لنادي برشلونة بعد تسديدة يسارية قوية

ق25 روبرت ليفاندوسكي يسجل التعادل لبرشلونة

ق12 عرضية خطيرة يبعدها دفاع بلباو قبل ان تصل لروبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة

ق1 بلباو يسجل الهدف الأول مبكرا أحرزه جوروزيتا في الثانية 36 من عمر المباراة

كأس إسبانيا
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