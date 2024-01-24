بيلد: مبابي اتخذ قرارا بالتغيير.. وباريس سان جيرمان في الانتظار

الأربعاء، 24 يناير 2024 - 21:49

كتب : FilGoal

كيليان مبابي

اتخذ كيليان مبابي قراره بالرحيل عن باريس سان جيرمان واللعب لـ ريال مدريد الموسم المقبل.

ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية فإن مبابي يريد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع الملكي.

ونقل التقرير تصريح مبابي لـ GQ في وقت سابق: "في نقطة معينة ستأتي فرصتي للرحيل عن النادي، لست خائفا من التغيير، أفكر فقط في مواصلة مسيرتي واستكمال طريقي".

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وأوضح التقرير أن مبابي طلب الحصول على 70 مليون يورو سنويا كراتب، كونه سينتقل في صفقة انتقال حر الصيف المقبل.

وأكمل أن هناك محادثات للحصول 100 مليون يورو بالإضافة لعمولة لوالدته تصل لـ 125 مليون يورو يتقاضها على عقده الذي سيمتد لـ 5 سنوات، وهو ما سيجعل عائلته تحصل على 400 مليون يورو.

في المقابل يقدم ريال مدريد عرضا بدفع 35 مليون يورو سنويا للفرنسي.

وأردف التقرير أن حصول مبابي على 70 مليون يورو سنويا ليس ممكنا في إسبانيا بسبب قوانين اللعب المالي النظيف في البلاد.

وفي نفس السياق أوضح التقرير أن باريس سان جيرمان ينتظر موقف مبابي مع ريال مدريد، حيث أن العملاق الباريسي مستعد لتقديم 100 مليون يورو سنويا راتب لمبابي إذا مدد عقده، حيث سبق أن مُنح اللاعب حق أن يكون له رأي في قرارات النادي مهمة مثل تغيير المدربين.

ويمتلك ريال مدريد خيارات أخرى حال عدم ضم مبابي في الصيف المقبل وهم فيكتور أوسيمين من نابولي وإرلينج هالاند من مانشستر سيتي.

وأتم التقرير أن فلورينتينو بيريز رئيس النادي الملكي يرى أن جود بيلينجهام حقق إنجازا وأن ريال مدريد الآن يحتاج لمهاجم كبير وليس بالضرورة نجما عالميا.

مسلسل مبابي مع ريال مدريد لا يحتاج لأن نعيده عليكم مجددا.

ريال مدريد باريس سان جيرمان كيليان مبابي
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