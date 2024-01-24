منافس مصر - أحدهم المغرب.. الفراعنة يترقبون ثاني المجموعة السادسة

ينتظر منتخب مصر ثاني المجموعة السادسة التي تضم كل من المغرب والكونغو الديمقراطية وتنزانيا وزامبيا.

ولا تزال كل الحالات ممكنة، إذ يمكن لمنتخب مصر مواجهة أي منافس من الفرق الأربعة المرشحة.

وقد تشهد الحالات مواجهة عربية نارية بين مصر والمغرب في ثمن النهائي.

ويستعرض لكم FilGoal.com حالات منافس مصر كالآتي:

- المغرب:

في حالة فوز زامبيا وتعادل الكونغو الديمقراطية ضد تنزانيا بفارق أكثر من 3 أهداف.

يكون الترتيب وقتها:

1- زامبيا 5 نقاط

2- المغرب 4 نقاط

3- الكونغو الديمقراطية 3 نقاط

4- تنزانيا 1 نقطة

زامبيا:

في حالة الفوز على المغرب، وانتصار الكونغو الديمقراطية بنتيجة أكبر.

1- الكونغو الديمقراطية 5 نقاط

2- زامبيا 5 نقاط

3- المغرب 4 نقاط

4- تنزانيا 1 نقطة

الكونغو الديمقراطية

في حالة الفوز على تنزانيا، وانتصار المغرب على زامبيا.

1- المغرب 7 نقاط

2- الكونغو الديمقراطية 5 نقاط

3- زامبيا نقطتان

4- تنزانيا نقطة

تنزانيا

في حالة الفوز على الكونغو الديمقراطية، وفوز أو تعادل المغرب أمام زامبيا.

1- المغرب (5 أو 7 نقاط)

2- تنزانيا 4 نقاط

3- زامبيا (2 أو 3 نقاط)

4- الكونغو الديمقراطية نقطتان