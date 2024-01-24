انتهت أمم إفريقيا - تنزانيا (0)-(0) الكونغو.. تعادل سلبي

الأربعاء، 24 يناير 2024 - 21:53

كتب : FilGoal

الكونغو الديموقراطية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تنزانيا ضد الكونغو الديمقراطية في دور المجموعات لبطولة الأمم الإفريقية.

ويلعب منتخب الكونغو الديمقراطية ضد تنزانيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات للمجموعة السادسة التي تضم أيضا المغرب وزامبيا.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

ق 70: محاولات مستمرة من الكونغو ولكن دون خطورة

انطلاق الشوط الثاني

بهذه النتيجة يكون خصم مصر في دور الـ16 هو الكونغو الديمقراطية وترتيب المجموعة كالآتي:

1 - المغرب 7 نقاط

2 - الكونغو الديقمراطية 3 نقاط

3 - تنزانيا نقطتين

4 - زامبيا نقطتين

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 29: فرصة خطيرة من الكونغو بعد انفراد بالمرمى وتألق الحارس

ق 15: محاولات من الكونغو ومرتدات من تنزانيا

انطلاق المباراة

الكونغو تنزانيا كأس الأمم الإفريقية
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