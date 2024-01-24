انتهت أمم إفريقيا - تنزانيا (0)-(0) الكونغو.. تعادل سلبي
الأربعاء، 24 يناير 2024 - 21:53
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تنزانيا ضد الكونغو الديمقراطية في دور المجموعات لبطولة الأمم الإفريقية.
ويلعب منتخب الكونغو الديمقراطية ضد تنزانيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات للمجموعة السادسة التي تضم أيضا المغرب وزامبيا.
ــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بالتعادل السلبي.
ق 70: محاولات مستمرة من الكونغو ولكن دون خطورة
انطلاق الشوط الثاني
بهذه النتيجة يكون خصم مصر في دور الـ16 هو الكونغو الديمقراطية وترتيب المجموعة كالآتي:
1 - المغرب 7 نقاط
2 - الكونغو الديقمراطية 3 نقاط
3 - تنزانيا نقطتين
4 - زامبيا نقطتين
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 29: فرصة خطيرة من الكونغو بعد انفراد بالمرمى وتألق الحارس
ق 15: محاولات من الكونغو ومرتدات من تنزانيا
انطلاق المباراة
نرشح لكم
أمم إفريقيا - تحديد المنافس.. موعد مواجهة مصر ضد الكونغو الديمقراطية في ثمن النهائي أمم إفريقيا - السنغال ضد كوت ديفوار.. تعرف على كافة مباريات ثمن النهائي وطريق مصر هدية لـ الأفيال بطريقة وطريق مصر منتخب مصر يعلن إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ.. وفي الجول يكشف السبب انتهت أمم إفريقيا - المغرب (1)-(0) زامبيا.. الصدارة لأسود أطلس منافس مصر - أحدهم المغرب.. الفراعنة يترقبون ثاني المجموعة السادسة كرنفال أمم إفريقيا - للمرة الثانية في ثلاث مباريات.. هوتو رجل تأهل ناميبيا ضد مالي
أخر الأخبار
هدية لـ الأفيال 20 دقيقة | كوت ديفوار 2023
بطريقة وطريق مصر 22 دقيقة | كوت ديفوار 2023