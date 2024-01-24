جلال القادري يعلن رحيله عن تونس: حاولنا ولم نوفق.. لقاء ناميبيا أثر علينا كثيرا

أعلن جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس رحيله عن منصبه عقب الفشل في التأهل من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا 2023.

وودع منتخب تونس البطولة باحتلاله المركز الرابع والأخير في المجموعة الخامسة بعدما حصد نقطتين فقط.

وتحدث القادري عقب التعادل سلبيا بدون أهداف مع جنوب إفريقيا اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة قائلا: "قدر الله وما شاء فعل، كان لدينا إيمان بالمجموعة وسعينا لتحقيق نتائج إيجابية وكنا نريد الوصول لنصف النهائي على الأقل".

وأكمل "أتحمل المسؤولية كاملة عما حدث".

وعن التعادل مع جنوب إفريقيا قال: "كنا نستطيع صناعة الفارق خاصة في الشوط الأول وحاولنا الهجوم بأكبر عدد وخلقنا تفوق عددي ولكن لم نكن موفقين، والاستحواذ بالضرورة لا يعني تسجيل الأهداف".

وأردف "كان لدينا ثلاث فرص في الشوط الأول منهم كرة عرضية لكن كان يجب أن نتحلى بالسرعة وأن نكون أكثر فاعلية".

وأكمل القادري حديثه "الهزيمة ضد ناميبيا في المباراة الأولى أثرت علينا نفسيا ومعنويا ولم يكن يجب أن نخسر، وتحسنا ضد مالي واليوم ضد جنوب إفريقيا كنا أفضل هجوميا ولكن لم نتحل بالنجاعة الهجومية".

وعن عقده قال: "عقدي ينص على الرحيل لو لم نتأهل لنصف النهائي، هذه كانت آخر مباراة لي مع تونس، هذا عقدي وهذا قراري، وأتحمل المسؤولية كاملة".

وأصبحت هذه هي المرة السابعة التي يودع فيها منتخب تونس البطولة من دور المجموعات من أصل 21 مشاركة في البطولة، والأولى التي يفشل في عبور تلك المرحلة منذ نسخة 2013.