تعادل سلبي إيجابي

اكتفى منتخبا مالي وناميبيا بالتعادل السلبي بدون أهداف ضمن ختام دور المجموعات بكأس إفريقيا.

ورغم أن مالي وناميبيا تعادلا سلبيا إلى أنهما تأهلا سويا إلى ثمن نهائي البطولة.

ورفع منتخب مالي رصيده إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، فيما وصل منتخب ناميبيا إلى 4 نقاط في المركز الثالث.

وتعادل منتخب تونس أمام نظيره جنوب إفريقيا في المجموعة ذاتها.

وتأهلت منتخبات (مالي 5 نقاط وجنوب إفريقيا 4 نقاط وناميبيا 4 نقاط) لثمن النهائي فيما ودعت تونس البطولة.

مباراة مالي أمام ناميبيا شهدت نتيجة التعادل السلبي للمرة الأولى في النسخة الجارية في البطولة.

وتأهلت ناميبيا لثمن النهائي لأول مرة خلال مشاركتها الرابعة في البطولة وستواجه أنجولا.

في المقابل ستلعب مالي أمام بوركينا فاسو في ثمن نهائي البطولة.

وصف المباراة

بدأ منتخب ناميبيا المباراة بضغط هجومي، واستلم برنس تيجويزا الكرة داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من رايان هاناموب وسدد الكرة ولكن ارتدت من القائم الأيسر في أخطر فرص المباراة.

ومرر يوسف نياكاتي لاعب مالي تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء تابعها لاسين سينايوكو برأسية قوية مرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

وأرسل ديون هوتو الكرة لداخل منطقة الجزاء، حولها مدافع ناميبيا هاوكونجو برأسية مرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

وسدد ابروسيوس بيتروس لاعب ناميبيا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار المرمى بقليل.

وكثف منتخب مالي محاولاته خلال الدقائق الأخيرة بحثا عن تسجيل هدف الفوز في الوقت القاتل لكن منتخب ناميبيا حافظ على نقطة التأهل الثمينة.