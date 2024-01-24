الشوالي أكثر حماسا

كان عصام الشوالي معلق مباراة منتخب بلاده تونس ضد جنوب إفريقيا من لاعبي نسور قرطاج الذين في النهاية لم يقدموا شيئا يستحقون عليه التأهل لدور الـ16.

وودع منتخب تونس كأس أمم إفريقيا 2023 بتعادله سلبيا بدون أهداف أمام جنوب إفريقيا اليوم الأربعاء في ملعب أمادو جون كوليبالي.

بتلك النتائج تأهل منتخب مالي في صدارة المجموعة الخامسة بخمس نقاط ويليه جنوب إفريقيا بأربع نقاط وبفارق الأهداف عن ناميبيا التي حجزت مقعدها كذلك في دور الـ16 من بين أفضل ثوالث.

فيما حصد منتخب تونس نقطتين فقط ليحتل المركز الرابع والأخير في المجموعة ويودع البطولة.

وأصبحت هذه هي المرة السابعة التي يودع فيها منتخب تونس البطولة من دور المجموعات من أصل 21 مشاركة في البطولة، والأولى التي يفشل في عبور تلك المرحلة منذ نسخة 2013.

أما منتخب جنوب إفريقيا فسوف يواجه متصدر المجموعة السادسة التي تضم كل من المغرب وتنزانيا وزامبيا والكونغو الديمقراطية.

وشهدت المباراة تواجد بيرسي تاو في التشكيل الأساسي لجنوب إفريقيا وسيف الدين الجزيري مع تونس، فيما جلس علي معلول على مقاعد بدلاء نسور قرطاج.

وشارك الجزيري لـ60 دقيقة فيما خاض تاو المباراة بأكملها.

وجاء تشكيل جنوب إفريقيا كالتالي:

في حراسة المرمى: رونوين ويليامز

في الدفاع: أوبري موديبا- موثوبي مفالا- جرانت كيكانا- خوليسو موداو

في الوسط الدفاعي: سفيفيلو سيتولي

في الوسط الهجومي: بيرسي تاو- ثيمبا زواني- تيبوهو موكوينا- ثابيلو مورينا

في الهجوم: إيفيدنس ماكجوبا

أما تشكيل تونس فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: بشير بن سعيد

في الدفاع: علي عبدي- ياسين مرياح- منتصر الطالبي- وجدي كشريدة

في الوسط: أنيس بن سليمان- إلياس سخيري- عيسى لعيدوني- حمزة رفيع

في الهجوم: سيف الدين الجزيري- إلياس عاشوري

ملخص المباراة

جاءت المباراة هادئة ومملة في أغلب أحداثها على الرغم من حاجة تونس للانتصار.

وفي الشوط الأول انحصر اللعب في وسط الملعب وغابت الفرص الخطيرة عن كلا الفريقين.

أما في الشوط الثاني فارتقى مستوى المباراة قليلا لكن مثل نظيره الأول دون خطورة حقيقية على المرمى.

وفي الدقيقة 77 كاد منتخب جنوب إفريقيا يسجل هدفا بتسديدة من سفيفيلو سيتولي لكن بشير بن سعيد حارس تونس تصدى له.

وعقب دقيقة سدد تيبوهو موكوينا كرة قوية مرت بجوار مرمى تونس بقليل.

وحاول منتخب تونس شن بعض الهجمات لكن كافة تسديداته كانت بعيدة عن المرمى.

وخلال المباراة سدد منتخب جنوب إفريقيا خمس مرات من بينهم مرتين على مرمى تونس.

فيما سدد منتخب تونس ثلاث مرات منهم مرة واحدة على مرمى جنوب إفريقيا.