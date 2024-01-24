أمم إفريقيا - بعد تأهل ناميبيا.. السنغال تترقب مواجهة نارية في ثمن النهائي

حسم منتخب ناميبيا تأهله إلى ثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا بعد التعادل السلبي أمام مالي.

ويترقب منتخب كوت ديفوار موقفه بانتظار عدم صعود مركز ثالث من المجموعة السادسة التي تضم المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.

ويحتاج الأفيال الإيفوارية فوز المغرب على زامبيا من أجل حسم بطاقة التأهل كرابع أفضل ثالث في البطولة.

وضمنت ناميبيا تواجدها في ثمن النهائي بعد رفع رصيدها إلى 4 نقاط، لتواجه أنجولا رسميا.

وتنتظر السنغال منافسها بعد نهاية مباريات المجموعة السادسة إذ يواجه حامل اللقب إما كوت ديفوار حال تأهلهم أو ثالث مجموعة المغرب حال حسم تأهله.

وحال تغلبت المغرب على زامبيا، يصعد منتخب كوت ديفوار رسميا ووقتها يواجه السنغال، أما في حال خسارة المغرب مع فوز الكونغو الديمقراطية على تنزانيا، فوقتها نشهد مواجهة نارية بين المغرب والسنغال في ثمن النهائي.

وجاءت مباريات ثمن النهائي حتى الآن كالآتي:

السبت 27 يناير

أنجولا × ناميبيا (7 مساء)

نيجيريا × الكاميرون (10 مساء)

الأحد 28 يناير

غينيا الاستوائية × غينيا (7 مساء)

مصر × ثاني المجموعة السادسة (10 مساء)

الإثنين 29 يناير

كاب فيردي × موريتانيا (7 مساء)

السنغال × (كوت ديفوار أو ثالث السادسة) (10 مساء)

الثلاثاء 30 يناير

مالي × بوركينا فاسو (7 مساء)

أول المجموعة السادسة × جنوب إفريقيا (10 مساء)

وتختتم منافسات دور المجموعات مساء اليوم بمواجهتي المجموعة السادسة بين فريقي تنزانيا والكونغو الديمقراطية، والأخرى بين زامبيا أمام المغرب.