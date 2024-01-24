الفريق الذي يقوده النحاس.. أحمد ياسر يكشف لـ في الجول انتقاله إلى الدوري الليبي

كشف أحمد ياسر لاعب البنك الأهلي السابق عن انتقاله إلى الدوري الليبي لنادي التحدي الليبي.

أحمد ياسر النادي : لاعب حر التحدي

ويقود عماد النحاس فريق التحدي الليبي.

وقال أحمد ياسر لـ FilGoal.com: "وقعت لنادي التحدي الليبي تحت قيادة عماد النحاس".

وأضاف "تعاقدي لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم".

وتراجع أحمد ياسر عن إتمام اتفاقه مع المقاولون العرب قبل التوقيع بشكل رسمي.

وأنهى أحمد ياسر تعاقده مع البنك الأهلي بعد فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

وانضم أحمد ياسر إلى البنك الأهلي في صيف 2020 قادما من المصري، وقام بتجديد تعاقده قبل انطلاق الموسم الجاري.

وخاض ياسر 56 مباراة مع البنك الأهلي ونجح في تسجيل أربعة أهداف وصنع 5 آخرين.

وشارك جناح الفريق في ست مباريات هذا الموسم ولم يسجل.

وكان البنك الأهلي قد حقق انتصارين متتاليين في آخر مباراتين خاضهم الفريق بالدوري.

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى تسع نقاط في المركز الرابع عشر من 11 مباراة خاضهم الفريق.