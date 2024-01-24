الجزائر تعلن رحيل جمال بلماضي بعد توديع أمم إفريقيا

أعلن وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الأربعاء فسخ التعاقد مع جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب رسميا.

وكتب رئيس الاتحاد الجزائري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "اجتمعت مع المدرب الوطني السيد جمال بلماضي للحديث عن تبعات هذا الإقصاء المر وتوصلنا إلى اتفاق ودي بحل الارتباط وفك العقد الذي يربط المدرب بالاتحاد الجزائري لكرة القدم".

وأتم "نشكر المدرب جمال بلماضي على كل ما قدمه للمنتخب ونتمنى له حظا موفقا في بقية مشواره".

جاء ذلك بعدما ودع المنتخب الجزائري كأس أمم إفريقيا 2023 من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة 2021.

اجتمعت مع المدرب الوطني السيد جمال بلماضي للحديث عن تبعات هذا الإقصاء المر وتوصلنا إلى اتفاق ودي بحل الارتباط وفك العقد الذي يربط المدرب بالاتحاد الجزائري لكرة القدم. نشكر المدرب جمال بلماضي على كل ما قدمه للمنتخب ونتمنى له حظا موفقا في بقية مشواره. — صادي وليد (@walidsadioffic) January 24, 2024

وتولى بلماضي تدريب الجزائر بداية من أغسطس 2018 وقاد محاربي الصحراء للفوز بكأس أمم إفريقيا 2019 للمرة الثانية في تاريخ بلاده

وفشل بلماضي في قيادة الجزائر للتأهل لكأس العالم 2022 بعد الهزيمة ضد الكاميرون في المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية.

وإجمالا قاد بلماضي منتخب الجزائر في 67 مباراة فاز في 43 لقاء وتعادل في 17 مرة وهُزم سبع مرات.

وسجل منتخب الجزائر مع بلماضي 142 هدفا واستقبل 53 آخرين.