كأس الرابطة - سموحة يتأهل رفقة الاتحاد بسبب هدف واحد على حساب مودرن فيوتشر

خطف سموحة بطاقة التأهل لربع نهائي كأس الرابطة بفارق هدف وحيد عن مودرن فيوتشر بعد فوزه بنتيجة 2-0 على الاتحاد، فيما فاز الأخير على بلدية المحلة بنتيجة 1-0 في المجموعة الأولى من البطولة.

وكان الاتحاد قد ضمن الصدارة برصيد 6 أهداف بعد الفوز في أول جولتين.

بينما رفع الفوز رصيد سموحة ومودرن فيوتشر إلى 4 نقاط، وتفوق الموج الأزرق بفارق الأهداف المسجلة، ليحصد بطاقة التأهل.

وبذلك جاء ترتيب المجموعة: الاتحاد في الصدارة برصيد 6 نقاط، ثم سموحة 4 نقاط ويليه مودرن فيوتشر بسبب فارق الأهداف بنفس الرصيد من النقاط، وتذيل البلدية الترتيب برصيد 3 نقاط.

وسيلتقي الاتحاد مع إنبي في ربع النهائي، بينما يلتقي سموحة مع سيراميكا كليوباترا في الدور المقبل.

الاتحاد × سموحة

في الدقيقة 21 أخطئ إسلام أبو سليمة وكاد أن يسجل في مرماه لكن عمرو خليل حارس الاتحاد أمسك الكرة.

وفي الدقيقة 28 مرت تسديدة رجب عمران بجوار القائم الأيسر بعدما ارتطمت ببركات حجاج مدافع سموحة.

وانفرد لحسن دحدوح لاعب سموحة في الدقيقة 32 وسدد كرة تصدى لها عمرو خليل ببراعة.

وبعد 6 دقائق وبعد تمريرة طويلة مرت من إسلام أبو سليمة انفرد دحدوح وراوغ الحارس وسدد كرة في الشباك الخالية.

شوط أول انتهى بتقدم الموج الأرزق.

وفي الشوط الثاني حاول لاعبو الاتحاد تعديل النتيجة.

وبعد مرور ربع ساعة على بداية الشوط الثاني، استغل دوكو دودو تشتيت خاطئ من الحارس وسجل الثاني لسموحة.

جوووووووووووول..دوكو دودو يسجل الهدف الثاني لنادي سموحة في مرمي الاتحاد بكأس الرابطة #ONTime_Sports pic.twitter.com/KTJ5inqdaO — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 24, 2024

ومنع الهاني سليمان فرصة تقليص الفارق في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 87 أمسك الهاني برأسية رجب عمران، لتنتهي المباراة بفوز سموحة وتأهله بفارق الأهداف.

مودرن فيوتشر × بلدية المحلة

حقق مودرن فيوتشر انتصارا ليس كافيا على بلدية المحلة بهدف دون رد في لقاء أقيم على استاد القاهرة.

تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 11 بعد عرضية محمود شعبان وأودعها عبد الكبير الوادي.

جوووووووووووول.. عبد الكبير الوادي يسجل الهدف الأول من راسية متقنة لفريق مودرن فيوتشر في مرمى بلدية المحلة (مودرن فيوتشر 1 - 0 بلدية المحلة)#ONTime_Sports pic.twitter.com/lSIoPSx1u5 — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 24, 2024

استمر ضغط مودرن فيوتشر لكن دون أهداف في الشوط الأول.

شارك أحمد رفعت وأحمد عاطف بحثا عن الهدف الثاني.

وسجل عاطف هدفا في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع لكن ألغي بداعي التسلل.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع أهدر عاطف فرصة هدف محقق من داخل منطقة الست ياردات لتنتهي المباراة بفوز مودرن فيوتشر بهدف وحيد.