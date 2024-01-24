يوسف عبد الحفيظ: أحاول تحقيق أكبر استفادة من تواجدي في معسكر الأهلي بالإمارات

الأربعاء، 24 يناير 2024 - 18:51

كتب : FilGoal

الأهلي - يوسف سيد عبد الحفيظ

شدد يوسف سيد عبد الحفيظ لاعب فريق الأهلي للشباب على أنه يحاول تحقيق أقصى استفادة من انضمامه لمعسكر الفريق الأول في الإمارات.

وقال يوسف عبد الحفيظ عبر موقع الأهلي: "تجربتي مع الفريق الأول جيدة وأحاول تحقيق أقصى استفادة من العمل مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر".

وأضاف "يوجد اختلافات كبيرة بين اللعب مع الشباب والفريق الأول، ومعدل الجري أكبر بكثير".

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وواصل "أحاول التركيز بأكبر درجة للظهور بشكل جيد عندما أحصل على الفرصة، وأحاول التعلم على قدر الإمكان من معسكر الأهلي في الإمارات".

وأتم تصريحاته "مركزي الأساسي هو لاعب وسط ومع بداية الموسم أصبحت أشارك أكثر في مركز الظهير الأيمن، ولكن كولر دفع بي في وسط الملعب".

وانضم يوسف عبد الحفيظ ضمن مجموعة من اللاعبين والشباب لمعسكر الأهلي في الإمارات استعدادا لاستئناف الدوري عقب نهاية كأس الأمم الإفريقية.

وشارك اللاعب في أولى مباريات الأهلي الودية في الإمارات ضد الأخدود السعودي والتي انتهت بخسارة الأحمر بهدفين لهدف.

الأهلي الدوري المصري يوسف سيد عبد الحفيظ
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