عودة بعد 13 عاما.. تشيشاريتو ينضم إلى شيفاز جوادالاخارا

الأربعاء، 24 يناير 2024 - 18:40

كتب : FilGoal

خافيير هيرنانديز - شيفاز

عاد خافيير هيرنانديز "تشيشاريتو" مرة إلى شيفاز جوادالاخارا المكسيكي بعد رحلة خارج البلاد استمرت 13 عاما.

وسيرتدي حبة البازلاء القميص رقم 14 مع فريقه الذي خاض معه أول مباراة رسمية في 2006.

وبقميص شيفاز سجل 29 هدفا في جميع المسابقات.

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تشيشاريتو انضم بعد ذلك لمانشستر يونايتد ثم ريال مدريد وباير ليفركوزن الألماني ووست هام وإشبيلية ثم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

وخلال مسيرته شارك في 617 مباراة سجل 258 هدفا ويعد الهداف التاريخي لمنتخب المكسيك برصيد 51 هدفا.

وتوج خافيير البالغ 35 عاما بألقاب الدوري المكسيكي في 2006 مع شيفا والدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد مرتين وكأس الدرع الخيرية 3 مرات.

وتوج بلقب كأس العالم للأندية 2014 مع ريال مدريد، والكأس الذهبية مع المكسيك في 2011.

وسيتدرب خافيير هيرنانديز تحت قيادة الأرجنتيني فيرناندو جاجو لاعب ريال مدريد وروما وفالنسيا والأرجنتين السابق.

وبدأ الدوري المكسيكي 2023-24 حيث يحتل جوادالاخار المركز العاشر برصيد نقطة واحدة بعد مرور جولتين.

شيفاز جوادالاخارا المكسيكي خافيير هيرنانديز تشيشاريتو
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