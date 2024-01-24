لاعب الجزائر: نشعر بحسرة كبيرة.. والمسؤولية يتحملها الجميع

يشعر أحمد توبة لاعب منتخب الجزائر بحسرة كبيرة عقب توديع مناسفات كأس أمم إفريقيا.

وقال توبة في تصريحات نقلتها صحيفة "النهار" الجزائرية: "نشعر بحسرو كبيرة، كانت لدينا أهداف ولم نتمكن من بلوغها".

وأضاف "هذه ثاني مشاركة لي في نهائيات أمم إفريقيا، وسواء كنت على دكة البدلاء أو في الملعب كلنا معنييون، ومتحسرون".

وأتم "المسؤولية نتحملها جميعا، نحن فريق وكلنا كنا في الملعب وفشلنا في تحقيق الانتصارات".

وواصل منتخب الجزائر فشله في تحقيق أي انتصار منذ تحقيق لقب أمم إفريقيا 2019.

وآخر انتصار حققه منتخب الجزائر في أمم إفريقيا كان نهائي نسخة 2019 بمصر عندما تغلب على السنغال بهدف دون مقابل.

منذ تلك المباراة لعب منتخب الجزائر ست مباريات في أمم إفريقيا وفشل في تخطي دور المجموعات بآخر نسختين.

في النسخة الماضية خسر منتخب الجزائر مباراتي غينيا الاستوائية وكوت ديفوار، بينما تعادل في المباراة الافتتاحية سلبيا ضد سيراليون.

وبالنسخة الحالية تعادلت الجزائر أمام كل من أنجولا وبوركينا فاسو قبل الخسارة من موريتانيا.