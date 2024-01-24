خبر في الجول - الزمالك يرفض شرط المصري لإتمام تعاقد كريم العراقي

الأربعاء، 24 يناير 2024 - 17:44

كتب : عمرو نبيل

كريم العراقي - المصري

رفض الزمالك شرط المصري بشأن الصفقة التبادلية لإتمام التعاقد مع كريم العراقي في سوق الانتقالات الشتوية.

سيد عبد الله

النادي : الزمالك

كريم العراقي

النادي : المصري

المصري
الزمالك

وينتهي عقد العراقي بنهاية الموسم الحالي وبالتالي يحق له الانتقال مجانا في الصيف، ولكن الزمالك يسعى للحصول على خدماته في يناير مباشرة.

وعلم FilGoal.com أن الجهاز الفني للمصري طلب من مسؤولي النادي إنه في حالة الموافقة على بيع العراقي، فيتم ضم سيد عبد الله لاعب الزمالك في المقابل.

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ونوقش الأمر بين مسؤولي النادي، لكن شرط المصري قوبل بالرفض من الزمالك.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك يتواصل مع المصري لبحث إمكانية إتمام تلك الخطوة.

ومن ضمن الحلول المقترحة صفقة تبادلية تقضي بانتقال محمد طارق مدافع الزمالك إلى النادي البورسعيدي.

وتسلم اتحاد الكرة المصري خطابا من نظيره الدولي "فيفا" أبلغه فيها رسميا برفعه لعقوبة المنع من القيد عن الزمالك

وأوضح فيفا في خطابه أنه يطلب من اتحاد الكرة رفع عقوبة المنع من القيد بشكل فوري عن الزمالك بعد الوفاء بكافة التزاماته والغرامات الموقعة عليه وأبرزها لصالح نادي سبورتنج لشبونة بسبب مستحقات انتقال محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وذكر فيفا أن رفع العقوبة يتعلق بتلك القضية ولا يخل بأي عقوبة مماثلة من قضية أخرى.

كما طلب فيفا في الخطاب المرسل منه نسخة للاتحاد البرتغالي لكرة القدم وعليه إيفادها لنادي سبورتنج لشبونة تأكيد أن الزمالك أوفى بكل شيء خلال ستة أيام من تاريخ تسلمه للقرار.

وأكد الخطاب أنه حال حدوث أي شيء يثبت أن الزمالك لم يقدم معلومات دقيقة بشأن الإيفاء بالتزاماته المتأخرة فإنه يمكن إعادة الحظر أو فرض إجراءات تأديبية إضافية.

أما في حال عدم تلقي أي رد من سبورتنج لشبونة فإنه سيتم رفع العقوبة عن المالك وسيتم افتراض أن الزمالك سدد التزاماته المالية بالكامل.

يذكر أن الزمالك أعلن الخميس الماضي رفع عقوبة منعه من القيد بعد سداد جميع الغرامات المالية المتأخرة.

الزمالك الدوري المصري المصري كريم العراقي سيد عبد الله
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