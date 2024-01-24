أمم إفريقيا - مدافع غانا: الكلمات لن تكون كافية لمحو خيبة الأمل

لم يجد ألكسندر دجيكو مدافع منتخب غانا كلمات كافية للاعتذار للجمهور الغاني بعد توديع بطولة أمم إفريقيا 2023.

وخسرت غانا من كاب فيردي وتعادلت مع مصر وموزمبيق لتحل في المركز الثالث بالمجموعة برصيد نقطتين.

وقال دجيكو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "بالتأكيد الكلمات لن تكون كافية لمحو خيبة الأمل".

وأضاف "نشعر بخيبة الأمل ونأسف جدًا لشعبنا الغاني لأننا فشلنا في عبور مرحلة المجموعات".

ووجه رسالة للجماهير الغانية قائلا "ممتنون للغاية بسبب دعمكم القوي لنا".

إلى ذلك، أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم إقالة كريس هويتون مدرب منتخب غانا من منصبه.

وذلك بعدما تأكد من توديع بطولة أمم إفريقيا 2023.

المنتخب الغاني كان لديه فرصة ضئيلة للعبور لدور الـ16 ضمن أفضل الثوالث، لكن النتائج لم تلعب في صالحه.

وأفاد الاتحاد الغاني في بيان: "يود الاتحاد الغاني لكرة القدم أن يعلن إعفاء كريس هويتون من مهامه كمدرب للمنتخب الغاني بأثر فوري".

وأضاف البيان "كما اتخذ المجلس التنفيذي قراراً بحل الجهاز الفني للنجوم السوداء".

وأتم "سيقدم الاتحاد الغاني لكرة القدم في الأيام المقبلة خارطة طريق حول الاتجاه المستقبلي للنجوم السوداء".

وكرر المنتخب الغاني كارثة الخروج من مرحلة المجموعات للنسخة الثانية على التوالي.

فبعد الفشل في عبور غانا لمرحلة المجموعات بنسخة الكاميرون تم تعيين المدرب الأيرلندي كمستشار للجهاز الفني للمنتخب في فبراير 2022، قبل المشاركة في كأس العالم 2002.

في كأس العالم بقطر لعب دور مستشار الجهاز الفني، قبل أن يتولى تدريب النجوم السوداء في فبراير 2023 خلفا لأوتو أدو.

كمدير فني قاد غانا في 12 مباريات، فاز في 4 وتعادل في 4 وخسر 4.

الإقالة هي الثانية لمدربي بطولة أمم إفريقيا 2023، بعد إقالة البلجيكي توم سينتفيت مدرب جامبيا عقب توديع المسابقة.

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