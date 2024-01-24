العربي الكويتي يضم ثنائي الدوري المصري
الأربعاء، 24 يناير 2024 - 17:22
كتب : عمرو نبيل
أعلن نادي العربي الكويتي ضم ثنائي الدوري المصري عماد الدين بو بكر وأيمن الصفاقسي.
عماد الدين بوبكر
النادي : العربي
بوبكر صاحب الـ 28 عاما انضم للمقاولون في بداية الموسم الحالي بعد موسم قضاه مع المصري.
وشارك بوبكر في 7 مباريات مع المقاولون العرب منذ انضمامه للفريق في بداية الموسم.
ولعب الصفاقسي لمدة موسمين مع مودرن فيوتشر.
وشارك الصفاقسي في 6 مباريات مع مودرن فيوتشر وسجل خلالهم هدف.
ويحتل العربي المركز الثاني في الدوري الكويتي برصيد 33 نقطة وبفارق الأهداف عن الكويت المتصدر.
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