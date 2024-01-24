العربي الكويتي يضم ثنائي الدوري المصري

أعلن نادي العربي الكويتي ضم ثنائي الدوري المصري عماد الدين بو بكر وأيمن الصفاقسي.

بوبكر صاحب الـ 28 عاما انضم للمقاولون في بداية الموسم الحالي بعد موسم قضاه مع المصري.

وشارك بوبكر في 7 مباريات مع المقاولون العرب منذ انضمامه للفريق في بداية الموسم.

ولعب الصفاقسي لمدة موسمين مع مودرن فيوتشر.

وشارك الصفاقسي في 6 مباريات مع مودرن فيوتشر وسجل خلالهم هدف.

ويحتل العربي المركز الثاني في الدوري الكويتي برصيد 33 نقطة وبفارق الأهداف عن الكويت المتصدر.