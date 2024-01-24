مباراة شهدت تكريم شيكابالا.. الزمالك يختتم بطولة الوحدة بالخسارة من أم صلال

الأربعاء، 24 يناير 2024 - 17:07

كتب : FilGoal

إبراهيما نداي - الزمالك ضد الوحدة

حقق أم صلال القطري الفوز على الزمالك بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب آل نهيان بدورة الوحدة الودية.

بالفوز يكون الزمالك قد احتل المركز الرابع في البطولة، بينما حصل أم صلال على المركز الثالث.

شهدت المباراة قبل انطلاقها تكريم محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك من قبل المسؤولين بنادي الوحدة.

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التشكيل

بدأ الزمالك المباراة بثلاثي دفاعي مكون من محمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وحمزة المثلوثي.

أحداث المباراة

سجل أم صلال هدفا مبكرا في الدقيقة الرابعة ولكنه لم يحتسب لوجود حالة تسلل.

وفي الدقيقة الـ 32 كاد إبراهيما نداي أن يتقدم للزمالك برأسية ولكن كرته تصدى لها الحارس.

وفي الشوط الثاني منع محمد عواد أول الأهداف في الدقيقة الـ 61 بالتصدي على مرتين.

وتقدم أم صلال بالهدف الأول عن طريق أشعل الشميري في الدقيقة الـ 72.

وبعد خمس دقائق أضاف كين جي كو الهدف الثاني لأم صلال بتسديدة رائعة.

وكاد البديل يوسف إبراهيم "أوباما" أن يقلص النتيجة برأسية في الدقيقة الاخيرة ولكن حارس أم صلال تألق في التصدي.

وسيلعب الزمالك بطولة أخرى ودية في الإمارات قبل العودة لمصر من أجل استئناف النصف الثاني من الموسم.

وسيشارك الزمالك في البطولة الثانية بجانب كل من أهلي جدة والرجاء المغربي ووهان الصيني.

ويلعب الزمالك مباراته الأولى يوم الجمعة مع الرجاء.

الزمالك أم صلال بطولة الوحدة الودية
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