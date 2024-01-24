مباراة شهدت تكريم شيكابالا.. الزمالك يختتم بطولة الوحدة بالخسارة من أم صلال
الأربعاء، 24 يناير 2024 - 17:07
كتب : FilGoal
حقق أم صلال القطري الفوز على الزمالك بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب آل نهيان بدورة الوحدة الودية.
بالفوز يكون الزمالك قد احتل المركز الرابع في البطولة، بينما حصل أم صلال على المركز الثالث.
شهدت المباراة قبل انطلاقها تكريم محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك من قبل المسؤولين بنادي الوحدة.
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تكريم النجم المصري شيكابالا قبل بداية مباراة تحديد المركز الثالث ⭐️— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 24, 2024
بطولة الوحدة الودية الدولية 🏆#الزمالك_أم_صلال pic.twitter.com/PXi2jTT2Hk
التشكيل
بدأ الزمالك المباراة بثلاثي دفاعي مكون من محمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وحمزة المثلوثي.
تشكيل الزمالك لمواجهة أم صلال في بطولة الوحدة الودية ⚪✅ pic.twitter.com/sEXyVycq2p— FilGoal (@FilGoal) January 24, 2024
أحداث المباراة
سجل أم صلال هدفا مبكرا في الدقيقة الرابعة ولكنه لم يحتسب لوجود حالة تسلل.
وفي الدقيقة الـ 32 كاد إبراهيما نداي أن يتقدم للزمالك برأسية ولكن كرته تصدى لها الحارس.
وفي الشوط الثاني منع محمد عواد أول الأهداف في الدقيقة الـ 61 بالتصدي على مرتين.
وتقدم أم صلال بالهدف الأول عن طريق أشعل الشميري في الدقيقة الـ 72.
وبعد خمس دقائق أضاف كين جي كو الهدف الثاني لأم صلال بتسديدة رائعة.
وكاد البديل يوسف إبراهيم "أوباما" أن يقلص النتيجة برأسية في الدقيقة الاخيرة ولكن حارس أم صلال تألق في التصدي.
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المركز الثالث من نصيب أم صلال 🥉✅— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 24, 2024
أم صلال القطري يهزم الزمالك المصري بنتيجة 2-0 ويحصد المركز الثالث ضمن بطولة الوحدة الودية الدولية 🏆
شاهد أهداف المباراة ⚽️📽️#الزمالك_أم_صلال pic.twitter.com/le3fKEGiA4
وسيلعب الزمالك بطولة أخرى ودية في الإمارات قبل العودة لمصر من أجل استئناف النصف الثاني من الموسم.
وسيشارك الزمالك في البطولة الثانية بجانب كل من أهلي جدة والرجاء المغربي ووهان الصيني.
ويلعب الزمالك مباراته الأولى يوم الجمعة مع الرجاء.