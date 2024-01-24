كأس الرابطة - رائعة علي فوزي تقود إنبي لربع النهائي.. وسيراميكا يتعادل مع الداخلية

الأربعاء، 24 يناير 2024 - 17:02

كتب : FilGoal

احتفال علي فوزي لاعب إنبي بهدفه ضد الإسماعيلي

حصد إنبي ثالث بطاقات التأهل لربع نهائي كأس الرابطة بعدما انتصر على الإسماعيلي بنتيجة 1-0.

بينما عزز سيراميكا كليوباترا صدارته بالتعادل 1-1 مع الداخلية.

وتأهل بذلك إنبي وسيراميكا كليوباترا للنسخة الثانية على التوالي لربع نهائي البطولة، ويأمل الأخير في الحفاظ على لقبه.

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وسيلتقي بذلك إنبي مع الاتحاد في تكرار لمواجهة النسخة الماضية من البطولة.

بينما سيلتقي سيراميكا مع وصيف المجموعة الأولى في ربع النهائي.

سيراميكا × الداخلية

تألق محمد مجدي حارس الداخلية مبكرا ومنع فرصة أمادي على مرتين وحوّل الكرة لركنية في الدقيقة 12.

ومع مرور نصف ساعة على بداية اللقاء، سجل يوسف تونجي هدف تقدم الداخلية برأسية قوية بعد عرضية متقنة من الجهة اليسرى.

وبعد 3 دقائق حاول لاعبو سيراميكا إدراك التعادل لكن فرصة بـ 3 أرواح ضاعت، بدأت برأسية شتتها المدافع من على خط المرمى، ثم تابعها رجب نبيل برأسية ارتدت من القائم ثم تسديدة أخرى شتتها الدفاع لركنية من أمام المرمى.

وقبل 6 دقائق على نهاية الشوط الأول توغل أحمد هاني وأطلق تصويبة قوية سكنت شباك مجدي مسجلا هدف التعادل لسيراميكا.

في الشوط الثاني هدأت الأوضاع بعض الشيء بين الفريقين مع محاولات بالتسديد من خارج منطقة الجزاء.

إنبي × الإسماعيلي

الشوط الأول انتهى سلبيا ودون أي محاولات تذكر على مرمى الفريقين.

في الشوط الثاني هز علي فوزي الشباك بهدف من ركلة ثابتة نفذها ببراعة في الدقيقة 52.

حاول الإسماعيلي إدراك التعادل في الدقائق المتبقية وخاصة عن طريق محمد حسن لكن دون أن تسكن الكرة الشباك.

ومن مرتدة سريعة في الدقيقة 76 منعت العارضة تسديدة علي فوزي من داخل منطقة الجزاء.

الدقائق الأخيرة مرت مع محاولات لإدراك التعادل لم تتم لينتهي اللقاء بفوز إنبي وتأهله لربع نهائي كأس الرابطة.

الإسماعيلي الداخلية إنبي سيراميكا كليوباترا كأس الرابطة
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