انتهت كأس الرابطة - الاتحاد (0) (2) سموحة وفيوتشر (1) (0) بلدية.. تأهل قطبا الإسكندرية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الاتحاد ضد سموحة ومودرن فيوتشر ضد بلدية المحلة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الرابطة المصرية.

وتأهل الاتحاد بشكل رسمي في الصدارة حيث يمتلك 6 نقاط.

بينما يأتي بلدية المحلة ثانية برصيد 3 نقاط وخلفه كل من سموحة ومودرن فيوتشر برصيد نقطة واحدة.

الاتحاد ضد سموحة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

انتهت

ق 61: جووول الثاني.. دوكو دودو يسجل هدف آخر لسموحة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 39: جووول أووول.. لحسن دحدوح يستغل خطأ دفاع الاتحاد ويراوغ الحارس ويسجل في الشباك.

ق 17: فرصة الأول تضيع للاتحاد على مرتين ضد سموحة

بداية اللقاء

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مودرن فيوتشر ضد بلدية المحلة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

انتهت

ق 90+6: هدف ضائع من أحمد عاطف من داخل منطقة الست ياردات.

ق 90+1: هدف ملغي لمودرن فيوتشر بداعي التسلل على أحمد عاطف

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

جوووووووووووول.. عبد الكبير الوادي يسجل الهدف الأول من راسية متقنة لفريق مودرن فيوتشر في مرمى بلدية المحلة (مودرن فيوتشر 1 - 0 بلدية المحلة)#ONTime_Sports pic.twitter.com/lSIoPSx1u5 — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 24, 2024

ق 12: جووول أووول.. عبد الكبير الوادي يسجل برأسية بعد عرضية غنام محمد.

بداية اللقاء