أمم إفريقيا - رغم فرصتهم في التأهل.. إقالة مدرب منتخب كوت ديفوار

الأربعاء، 24 يناير 2024 - 16:29

كتب : FilGoal

جان لويس جاسكيه - كوت ديفوار

أعلن الاتحاد الإفواري لكرة القدم إقالة مدرب كوت ديفوار إقالة مدربه جيان لويس جاسيه ومساعده أديجوا جيسيليان من تدريب الفريق.

وتأتي تلك الخطوة على الرغم من عدم إقصاء منتخب كوت ديفوار من بطولة أمم إفريقيا بعد.

الإقالة جاءت بعد خسارة الفريق بأربعة أهداف دون مقابل ضد غينيا الاستوائية في الجولة الثالثة من دور مجموعات أمم إفريقيا.

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وأشار الاتحاد الإفواري إلى أن مساعده الآخر إميرس فاي سيتولى تدريب المنتخب بشكل مؤقت.

ويحتل منتخب كوت ديفوار المركز الثالث في مجموعته برصيد 3 نقاط.

وعلى الرغم من احتلال المركز الثالث إلى أن لم يقصى بعد ولكن يحتاج إلى عدم فوز المغرب وزامبيا في الجولة الأخيرة من أجل التأهل.

وفي حال تأهله سيلعب منتخب كوت ديفوار مع السنغال في دور الـ 16.

مدرب كوت ديفوار هو ثالث مدرب يرحل خلال البطولة حالية بعد إقالة مدرب كل من وغانا وجامبيا.

كوت ديفوار كأس أمم إفريقيا
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