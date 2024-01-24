كأس آسيا - أيمن حسين يقود العراق لعلامة تاريخية كاملة.. واليابان تنتصر بثلاثية

الأربعاء، 24 يناير 2024 - 15:56

كتب : FilGoal

أيمن حسين - العراق

تمسك منتخب العراق بالصدارة بالعلامة الكاملة وحققا في الدقيقة 90+11 بالفوز على فيتنام بنتيجة 3-2، فيما تأهل منتخب اليابان في المركز الثاني بالفوز على إندونيسيا بنتيجة 3-1.

وأصبح منتخب اليابان الوحيد الذي يتأهل للدور الثاني في كل النسخ للبطولة للمرة التاسعة على التوالي منذ 1992.

ولأول مرة يحقق منتخب العراق العلامة الكاملة في دور المجموعات لكأس آسيا، وللمرة الثانية يتصدر مجموعته بعدما فعلها من قبل في 2007 وتوج باللقب في النهاية.

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وسيلتقي منتخب العراق في دور الـ 16 مع صاحب المركز الثالث من المجموعة الخامسة أو السادسة والذي لم يتحدد بعد.

فيما يلتقي منتخب اليابان مع متصدر المجموعة الخامسة وربما يواجه كوريا الجنوبية في نهائي مبكر في دور الـ 16 حال تصدرت على حساب الأردن.

ويمتلك منتخب إندونيسيا فرصة التأهل للدور المقبل في حالة لم يحقق منتخب عُمان الفوز في المباراة الأخيرة له ضد قيرغزستان.

العراق × فيتنام

تقدم منتخب فيتنام بالهدف الأول بفضل هدف عكسي في الدقيقة 17 لكن الهدف ألغي بداعي وجود لاعب متسلل.

وأهدر زيدان إقبال فرصة تسجيل الأول لأسود الرافدين في الدقيقة 35 بتسديدة داخل منطقة الجزاء جاءت سهلة في يد الحارس.

وتقدم بوي هوانج بلمسة واحدة على الطائر بعد ركلة حرة نُفذت صوبه داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 42.

وصّعب فان كانج المباراة على زملائه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع بعد تدخل قوي على ميرخاس دوسكي لاعب العراق.

شوط أول انتهى بتقدم فيتنام ومشاركتهم في الشوط الثاني بـ 10 لاعبين.

وأدرك ريبين سولاقا برأسية في الدقيقة 47 هدف التعادل للعراق.

وقلب أيمن حسين النتيجة برأسية قوية في الشباك في الدقيقة 73 مسجلا هدفه الرابع في البطولة ومنفردا بترتيب هدافيها.

وقبل 7 دقائق على نهاية الوقت الأصلي أهدر أيمن حسين فرصة إضافة الهدف الثالث للعراق والخامس له في البطولة بتسديد ركلة جزاء ارتطمت بالقائم.

ومن سلسلة تمريرات بالرأس سجل نجوين كوانج هاي هدف فيتنام الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع.

وأهدر علي جاسم فرصة تسجيل الهدف الثالث للعراق والتأهل بالعلامة الكاملة بتسديدة مرت بجوار القائم في الدقيقة الرابعة من أمم إفريقيا.

وفي الدقيقة 11 من الوقت بدلا من الضائع سجل أيمن حسين ركلة جزاء مضيفا خامس أهدافه في البطولة وكاتبا العلامة الكاملة لأسود الرافدين في المجموعات.

اليابان × إندونيسيا

احتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 4 من عمر اللقاء بعد العودة لتقنية الفيديو، وأودعها أياسي أويدا في الشباك كاتبا تقدم الساموراي.

وحرم القائم في الدقيقة 35 كيتو ناكامورا من إضافة الهدف الثاني.

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وأضاف أياسي أويدا في الدقيقة 52 الهدف الثاني بعد عرضية أرضية من الجهة اليسرى.

ومن مرتدة سريعة سجل جاستن هوبنر هدفا عكسيا بالخطأ في مرماه بعد عرضية من أويدا في الدقيقة 88.

وسجل ساندي والش هدف حفظ ماء الوجه لفريقه في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع، لتنتهي المباراة بفوز الساموراي.

إندونيسيا اليابان العراق كأس آسيا فيتنام
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