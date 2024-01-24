انتهت كأس الرابطة - سيراميكا (1) (1) الداخلية.. إنبي (1) (0) الإسماعيلي.. تأهل الفريق البترولي

الأربعاء، 24 يناير 2024 - 15:01

كتب : FilGoal

احتفال علي فوزي لاعب إنبي بهدفه ضد الإسماعيلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي سيراميكا كليوباترا ضد الداخلية وإنبي ضد الإسماعيلي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الرابطة المصرية.

وتأهل سيراميكا على رأس المجموعة الرابعة لربع النهائي ليواصل حملة الدفاع عن لقبه.

فيما يأمل الداخلية وإنبي في حصد بطاقة المركز الثاني والتأهل للدور المقبل.

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سيراميكا كليوباترا ضد الداخلية

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

انتهت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 39: جوووول التعااادل.. أحمد هاني يسجل التعادل بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

ق 33: ركنية لسيراميكا نُفذت ورأسية شتتها الدفاع من على خط المرمى، ثم تابعها رجب نبيل برأسية ارتدت من القائم، ثم فرصة جديدة شتتها الدفاع لركنية.

ق 30: جول أول.. يوسف تونجي يسجل الأول للداخلية برأسية قوية بعد عرضية من الجهة اليسرى.

ق 12: محمد مجدي يتألق أمام فرصة لسيراميكا على مرتين ويبعد الكرة لركنية

بداية اللقاء

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إنبي ضد الإسماعيلي

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

انتهت

ق 75: العارضة تمنع الثاني لإنبي بتسديدة علي فوزي من داخل منطقة الجزاء.

ق 51: جووول أوووول في اللقاء عن طريق علي فوزي من ركلة حرة مباشرة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية اللقاء

الإسماعيلي الداخلية إنبي كأس الرابطة سيراميكا كليوباترا
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