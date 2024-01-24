انتهت كأس الرابطة - سيراميكا (1) (1) الداخلية.. إنبي (1) (0) الإسماعيلي.. تأهل الفريق البترولي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي سيراميكا كليوباترا ضد الداخلية وإنبي ضد الإسماعيلي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الرابطة المصرية.

وتأهل سيراميكا على رأس المجموعة الرابعة لربع النهائي ليواصل حملة الدفاع عن لقبه.

فيما يأمل الداخلية وإنبي في حصد بطاقة المركز الثاني والتأهل للدور المقبل.

سيراميكا كليوباترا ضد الداخلية

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

انتهت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

جوووووووول.. تسديدة صاروخية لأحمد هاني لاعب سيراميكا كليوباترا تسكن شباك الداخلية (سيراميكا كليوباترا 1 - 1 الداخلية)#ONTime_Sports pic.twitter.com/eiXYjYJaXz — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 24, 2024

ق 39: جوووول التعااادل.. أحمد هاني يسجل التعادل بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

ق 33: ركنية لسيراميكا نُفذت ورأسية شتتها الدفاع من على خط المرمى، ثم تابعها رجب نبيل برأسية ارتدت من القائم، ثم فرصة جديدة شتتها الدفاع لركنية.

جوووووووول.. يوسف تونجي يسجل الهدف الأول من رأسية متقنة لفريق الداخلية في مرمى سيراميكا كليوباترا (سيراميكا كليوباترا 0 - 1 الداخلية)#ONTime_Sports pic.twitter.com/ttUDy6hPay — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 24, 2024

ق 30: جول أول.. يوسف تونجي يسجل الأول للداخلية برأسية قوية بعد عرضية من الجهة اليسرى.

ق 12: محمد مجدي يتألق أمام فرصة لسيراميكا على مرتين ويبعد الكرة لركنية

بداية اللقاء

--

إنبي ضد الإسماعيلي

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

انتهت

ق 75: العارضة تمنع الثاني لإنبي بتسديدة علي فوزي من داخل منطقة الجزاء.

جوووووووووووول علي فوزي يحرز أول أهداف انبي في مرمي الاسماعيلي لتصبح النتيجة 1-0 pic.twitter.com/INAU8rlhJk — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 24, 2024

ق 51: جووول أوووول في اللقاء عن طريق علي فوزي من ركلة حرة مباشرة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية اللقاء