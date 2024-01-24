انتهت بطولة الوحدة - الزمالك (0)-(2) أم صلال

مالك نانت: نريد استمرار مصطفى محمد معنا.. وموقفنا حال طلب تواجده في الأولمبياد

طبيب المنتخب يكشف تفاصيل دقائق قليلة ما بين إصابة إمام عاشور ونقله إلى المستشفى

خبر في الجول - غياب إمام عاشور عن مباراة الكونغو الديمقراطية للإصابة

خبر في الجول - الأهلي يتواصل مع سيراميكا كليوباترا للتفاوض على ضم محمد بسام

خبر في الجول - بلدية المحلة يتمم اتفاقه مع مدافع سيراميكا كليوباترا

الفريق الذي يقوده النحاس.. أحمد ياسر يكشف لـ في الجول انتقاله إلى الدوري الليبي

كأس الرابطة - بعد تأهل سموحة بفارق هدف.. تحديد أول مباراتين في ربع النهائي

كأس الرابطة - سموحة يتأهل رفقة الاتحاد بسبب هدف واحد على حساب مودرن فيوتشر