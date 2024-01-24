انتهت بطولة الوحدة - الزمالك (0)-(2) أم صلال
الأربعاء، 24 يناير 2024 - 14:57
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الزمالك ضد أم صلال في بطولة الوحدة الودية.
المباراة تأتي لتحديد المركزي الثالث والرابع بالبطولة.
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نهاية المباراة
ق. 79 أحمد الحسن ينطلق ويسدد وكاد يسجل الثالث لأم صلال لكن تمر بجانب القائم.
ق. 77 هدف ثان لـ أم صلال عن طريق كين جي كو بتصويبة R2 في مرمى عواد.
ق72. هدف أول لأم صلال عن طريق أشعل الشميري.
ق61. عواد يتصدى على مرتين.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق32. إبراهيما نداي كاد أن يسجل برأسية ولكن الحارس تألق في التصدي.
ق4. هدف أول غير محتسب لأم صلال.
بداية المباراة
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