تشكيل الزمالك - ثلاثي في خط الدفاع لمواجهة أم صلال

أعلن معتمد جمال مدرب الزمالك تشكيل فريقه لمواجهة أم صلال.

ويلعب الزمالك ضد الوحدة بعد قليل في مباراة تحديد المركزي الثالث والرابع لبطولة الوحدة الدولية.

ويشهد التشكيل تواجد ثلاثي في خط الدفاع مكون من محمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وحمزة المثلوثي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمد عواد.

الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" محمود علاء.

الوسط: عمر جابر - محمد حسام "بيسو" - محمد السيد - حاتم سكر".

الهجوم: إبراهيما نداي - سيد عبد الله - عمار ياسر.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: عبد الرحمن نفاد – معاذ علاء – مصطفى الزناري – أحمد ذكي – محمد عبد الشافي – نبيل عماد "دونجا" – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – ناصر منسي – سامسون أكينيولا.

وكان الزمالك قد خسر في نصف النهائي ضد الوحدة الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما خسر أم صلال الاتفاق السعودي بهدف لكل فريق.