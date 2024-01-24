مانشيني: من يريد التتويج بكأس آسيا عليه إسقاط كل المنتخبات القوية

أوضح الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي أن فريقه لا يخشى مواجهة أي منتخب في كأس آسيا 2023، مشددا على أن من يرغب في التتويج عليه إسقاط كل الكبار.

ويدخل الأخضر مباراة الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات أمام تايلاند بعدما ضمن التأهل لدور الـ16 من كأس آسيا.

وقال مانشيني في مؤتمر صحفي: "سنلعب للفوز ضد تايلاند، التي تقدم كرة قدم جميلة، ولن ندخل في حسابات لتحاشي مواجهة أي منتخب، إذا كنت تريد التتويج بكأس آسيا عليك أن تتغلب على كل المنتخبات القوية".

وأضاف "نأمل تعافي الجميع على أن نتخذ القرار بشأن حسان تمبكتي قبل المباراة بساعات، لدينا 26 لاعبا، والجميع مؤهل للمشاركة، في بعض الأحيان يتعين علينا الاعتماد على مبدأ المداورة لا سيما في بطولة طويلة".

وتابع المدرب الإيطالي "علينا تطوير الفعالية الهجومية إذا أردنا الذهاب بعيدا في البطولة، نحن نصنع العديد من الفرص، لكننا لا نسجل العدد الكافي من الأهداف".

وأكمل "قلت إنني لا أرشح السعودية لتحقيق اللقب؟ أنا لم أقل شيئا من هذا القبيل، وسائل الإعلام تخترع ذلك، لقد قلت إن هناك 4 منتخبات تتقدم علينا في التصنيف العالمي وهي اليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا، ولم أقل إننا لا نستطيع التتويج باللقب".

وأتم "أشرف على تدريب هذه المجموعة منذ نحو 4 أشهر، ونملك مزيجًا من الخبرة والشباب، بالطبع الفترة قصيرة والطريق ما زال طويلا، الفترة المقبلة ستشهد قدوم المزيد من الوجوه الشابة إلى صفوف المنتخب السعودي".

وسيلعب منتخب السعودية في المباراة الأخيرة ضد تايلاند لضمان الصدارة، بينما سيلعب قيرغيزستان ضد عمان.

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