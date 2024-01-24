انتهت كأس آسيا - العراق (3)-(2) فيتنام

الأربعاء، 24 يناير 2024 - 13:27

كتب : FilGoal

العراق

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة العراق ضد فيتنام في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس آسيا.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
ممثلو بنزيمة ينفون تقديم طلب الرحيل من اتحاد جدة صن: برشلونة يرغب في التعاقد مع جرينوود أمم إفريقيا - مدافع الجزائر: نشعر بحسرة كبيرة وكلنا نتحمل المسؤولية خبر في الجول – أحمد ياسر يتراجع عن اتفاقه مع المقاولون من أجل عرض ليبي

نهاية المباراة

ق 11+90. جوووووووول الفوز للعراق عن طريق أيمن حسين.

ق90. هدف قاتل لفيتنام.

ق83. أيمن حسين يهدر ركلة الجزاء بتسديدها في القائم.

ق82. ركلة جزاااء للعراق.

ق73. جووووووول الثاني للعراق عن طريق أيمن حسين برأسية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق50. بطاقة حمراء لفان خانج خوات لاعب فيتنام.

ق44. هدف لفيتنام عن طريق بو هوانج فيت.

إلغاء الهدف لوجود حالة تسلل.

ق17. هدف أول عكسي في مرمى العراق.

بداية المباراة

العراق كأس آسيا فيتنام
نرشح لكم
كأس آسيا - أيمن حسين يقود العراق لعلامة تاريخية كاملة.. واليابان تنتصر بثلاثية مانشيني: من يريد التتويج بكأس آسيا عليه إسقاط كل المنتخبات القوية كأس آسيا - أحرار متأهلون.. فدائيو فلسطين إلى دور الـ16 بفوز تاريخي على هونج كونج الحضري: الحمد لله تأهل سوريا لثمن نهائي أمم آسيا بمباراتين دون تلقي أهداف انتهت كأس آسيا - فلسطين (3)-(0) هونج كونج.. إيران (2)-(1) الإمارات كأس آسيا – سوريا تضع قدما في دور الـ16 بانتظار نتائج الآخرين انتهت كأس آسيا - سوريا (1)-(0) الهند مواعيد مباريات الثلاثاء 23 يناير 2024.. مواجهات حاسمة في أمم إفريقيا.. وفلسطين في آسيا
أخر الأخبار
مباشر أمم إفريقيا – جنوب إفريقيا ضد تونس 6 دقيقة | كوت ديفوار 2023
عودة بعد 13 عاما.. تشيشاريتو ينضم إلى شيفاز جوادالاخارا 8 دقيقة | ميركاتو
التشكيل - شالوليلي يقود هجوم ناميبيا.. وديانج أساسي مع مالي 19 دقيقة | كوت ديفوار 2023
سبورت: قاضي قضية نيجريرا لا يعتقد أن برشلونة متورط في شراء الحكام 20 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل أمم إفريقيا – الجزيري وبيرسي تاو أساسيان مع تونس وجنوب إفريقيا.. ومعلول بديل 43 دقيقة | كوت ديفوار 2023
لاعب الجزائر: نشعر بحسرة كبيرة.. والمسؤولية يتحملها الجميع 51 دقيقة | كوت ديفوار 2023
خبر في الجول - الزمالك يرفض شرط المصري لإتمام تعاقد كريم العراقي ساعة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - مدافع غانا: الكلمات لن تكون كافية لمحو خيبة الأمل ساعة | كوت ديفوار 2023
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق مصر - مواجهة ثاني مجموعة المغرب.. والمفاجأة حال التأهل لربع النهائي 2 تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور 3 مواجهة نارية مرتقبة وأخرى في طريق مصر.. تحديد أول مباراتين بثمن النهائي 4 الشناوي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا.. ومدة غيابه المتوقعة