انتهت كأس آسيا - العراق (3)-(2) فيتنام
الأربعاء، 24 يناير 2024 - 13:27
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة العراق ضد فيتنام في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس آسيا.
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نهاية المباراة
ق 11+90. جوووووووول الفوز للعراق عن طريق أيمن حسين.
ق90. هدف قاتل لفيتنام.
ق83. أيمن حسين يهدر ركلة الجزاء بتسديدها في القائم.
ق82. ركلة جزاااء للعراق.
ق73. جووووووول الثاني للعراق عن طريق أيمن حسين برأسية.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق50. بطاقة حمراء لفان خانج خوات لاعب فيتنام.
ق44. هدف لفيتنام عن طريق بو هوانج فيت.
إلغاء الهدف لوجود حالة تسلل.
ق17. هدف أول عكسي في مرمى العراق.
بداية المباراة
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