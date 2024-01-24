خبر في الجول – أحمد ياسر يتراجع عن اتفاقه مع المقاولون من أجل عرض ليبي

الأربعاء، 24 يناير 2024 - 13:12

كتب : عمرو نبيل

أحمد ياسر - البنك الأهلي

تراجع أحمد ياسر عن اتفاقه مع المقاولون العرب على الانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

أحمد ياسر

النادي : لاعب حر

التحدي

وعلم FilGoal.com أن لاعب البنك الأهلي السابق قد تلقى عرضا من التحدي الليبي ولذلك قرر التراجع في اتفاقه مع المقاولون العرب قبل الخضوع للكشف الطبي.

وكان اللاعب قد أتم اتفاقه مع المقاولون كما علم FilGoal.com وكان على بعد الخضوع للكشف الطبي قبل توقيع العقد بشكل رسمي.

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وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن إدارة نادي البنك الأهلي عقدت جلسة مع أحمد ياسر من أجل تسوية مستحقاته المالية وفسخ تعاقده بالتراضي بين الطرفين.

وانضم أحمد ياسر إلى البنك الأهلي في صيف 2020 قادما من المصري، وقام بتجديد تعاقده قبل انطلاق الموسم الجاري.

وخاض ياسر 56 مباراة مع البنك الأهلي ونجح في تسجيل أربعة أهداف وصنع 5 آخرين.

وشارك جناح الفريق في ست مباريات هذا الموسم ولم يسجل.

وكان البنك الأهلي قد حقق انتصارين متتاليين في آخر مباراتين خاضهم الفريق بالدوري.

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى تسع نقاط في المركز الرابع عشر من 11 مباراة خاضهم الفريق.

المقاولون العرب أحمد ياسر التحدي الليبي
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