صن: برشلونة يرغب في التعاقد مع جرينوود

كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية عن وجود رغبة من نادي برشلونة في التعاقد مع ماسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد المعار إلى خيتافي.

وفقا للصحيفة فإن مانشستر يونايتد أصبح مقتنعا بعدم عودة اللاعب مرة أخرى إلى صفوفه ويرغب في بيعه.

وأشارت ذا صن إلى أن برشلونة يراقب أداء اللاعب مع خيتافي منذ بداية الموسم ويرغب في التعاقد معه وهي أيضا رغبة جرينوود الذي يحلم باللعب في صفوف برشلونة.

ويعتبر برشلونة خطوة التعاقد مع اللاعب كخطوة للمستقبل ويضعه كلاعب يمكن البناء عليه لفريق ينافس محليا وأوروبيا بشكل قوي.

جرينوود كان قد انطلق مع مانشستر يونايتد بشكل رائع ولكنه غاب عن الملاعب إلى ما يقارب عام بسبب اتهامه بالاعتداء على صديقته مما تسبب في إبعاده عن الفريق وبعد العودة خرج على سبيل الإعارة.

صاحب الـ 22 عاما شارك منذ الانضمام إلى خيتافي بداية الموسم في 19 مباراة وتمكن من تسجيل خمسة أهداف وصناعة أربعة آخرين.