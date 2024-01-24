صن: برشلونة يرغب في التعاقد مع جرينوود

الأربعاء، 24 يناير 2024 - 12:26

كتب : FilGoal

ماسون جرينوود

كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية عن وجود رغبة من نادي برشلونة في التعاقد مع ماسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد المعار إلى خيتافي.

وفقا للصحيفة فإن مانشستر يونايتد أصبح مقتنعا بعدم عودة اللاعب مرة أخرى إلى صفوفه ويرغب في بيعه.

وأشارت ذا صن إلى أن برشلونة يراقب أداء اللاعب مع خيتافي منذ بداية الموسم ويرغب في التعاقد معه وهي أيضا رغبة جرينوود الذي يحلم باللعب في صفوف برشلونة.

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ويعتبر برشلونة خطوة التعاقد مع اللاعب كخطوة للمستقبل ويضعه كلاعب يمكن البناء عليه لفريق ينافس محليا وأوروبيا بشكل قوي.

جرينوود كان قد انطلق مع مانشستر يونايتد بشكل رائع ولكنه غاب عن الملاعب إلى ما يقارب عام بسبب اتهامه بالاعتداء على صديقته مما تسبب في إبعاده عن الفريق وبعد العودة خرج على سبيل الإعارة.

صاحب الـ 22 عاما شارك منذ الانضمام إلى خيتافي بداية الموسم في 19 مباراة وتمكن من تسجيل خمسة أهداف وصناعة أربعة آخرين.

ماسون جرينوود برشلونة خيتافي
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