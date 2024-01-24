خبر في الجول – البنك الأهلي يقدم عرضا لياو أنور لاعب الإسماعيلي

الأربعاء، 24 يناير 2024 - 11:26

كتب : عمرو نبيل

ياو أنور - الإسماعيلي

قدم البنك الأهلي عرضا لنادي الإسماعيلي للتعاقد مع لاعبه ياو أنور خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعلم FilGoal.com إن مدير التعاقدات بالبنك الأهلي قد تواجد في مقر الإسماعيلي للتفاوض من أجل إمكانية التعاقد مع ياو أنور.

ويريد البنك الأهلي دفع 400 ألف دولار من أجل الحصول على خدمات اللاعب الغاني، بينما يتمسك الإسماعيلي بالحصول على 750 ألف دولار.

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صاحب الـ 26 عاما انضم للإسماعيلي قادما من أشانتي كوتوكو الغاني في بداية الموسم الماضي.

ولعب أنور 36 مباراة بقميص الإسماعيلي منذ انضمامه للفريق وخلالها سجل 10 أهداف وصنع 4.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط وبفارق نقطة عن الإسماعيلي صاحب المركز الـ 15.

الإسماعيلي البنك الأهلي ياو أنور
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