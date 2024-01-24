الضحية الثانية.. إقالة مدرب غانا

الأربعاء، 24 يناير 2024 - 11:12

كتب : FilGoal

كريس هيوتون مدرب غانا خلال مواجهة مصر بكأس الأمم

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم إقالة كريس هويتون مدرب منتخب غانا من منصبه.

وذلك بعدما تأكد من توديع بطولة أمم إفريقيا 2023.

المنتخب الغاني كان لديه فرصة ضئيلة للعبور لدور الـ16 ضمن أفضل الثوالث، لكن النتائج لم تلعب في صالحه.

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وأفاد الاتحاد الغاني في بيان: "يود الاتحاد الغاني لكرة القدم أن يعلن إعفاء كريس هويتون من مهامه كمدرب للمنتخب الغاني بأثر فوري".

وأضاف البيان "كما اتخذ المجلس التنفيذي قراراً بحل الجهاز الفني للنجوم السوداء".

وأتم "سيقدم الاتحاد الغاني لكرة القدم في الأيام المقبلة خارطة طريق حول الاتجاه المستقبلي للنجوم السوداء".

وخسرت غانا من كاب فيردي وتعادلت مع مصر وموزمبيق لتحل في المركز الثالث بالمجموعة برصيد نقطتين.

وكرر المنتخب الغاني كارثة الخروج من مرحلة المجموعات للنسخة الثانية على التوالي.

فبعد الفشل في عبور غانا لمرحلة المجموعات بنسخة الكاميرون تم تعيين المدرب الأيرلندي كمستشار للجهاز الفني للمنتخب في فبراير 2022، قبل المشاركة في كأس العالم 2002.

في كأس العالم بقطر لعب دور مستشار الجهاز الفني، قبل أن يتولى تدريب النجوم السوداء في فبراير 2023 خلفا لأوتو أدو.

كمدير فني قاد غانا في 12 مباريات، فاز في 4 وتعادل في 4 وخسر 4.

الإقالة هي الثانية لمدربي بطولة أمم إفريقيا 2023، بعد إقالة البلجيكي توم سينتفيت مدرب جامبيا عقب توديع المسابقة.

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