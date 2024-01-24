مواعيد مباريات الأربعاء 24 يناير - ختام مجموعات أمم إفريقيا.. وكأس الرابطة في مصر وإنجلترا

كرنفال أمم إفريقيا – نياسي.. صانع الألعاب السنغالي الذي تألق كحارس مرمى ضد الجزائر

كرنفال أمم إفريقيا – كيالوندا جاسبار.. محترف في البرتغال ولعب ضد الزمالك من قبل