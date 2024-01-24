مواعيد مباريات الأربعاء 24 يناير - ختام مجموعات أمم إفريقيا.. وكأس الرابطة في مصر وإنجلترا

الأربعاء، 24 يناير 2024 - 10:37

كتب : FilGoal

تونس ضد مالي

تختتم اليوم مباريات دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا 2023.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

كأس الأمم الإفريقية

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جنوب إفريقيا × تونس.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس AFCON 1.

ناميبيا × مالي.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس AFCON2.

زامبيا × المغرب.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس AFCON 1.

تنزانيا × الكونغو الديموقراطية.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس AFCON2.

كأس آسيا

اليابان × إندونيسيا.. 1:30 مساء - بي إن سبورتس Asian cup 2.

العراق × فيتنام.. 1:30 مساء - بي إن سبورتس Asian cup 1.

كأس الرابطة المصرية

إنبي × الإسماعيلي.. 3:00 مساء - أون تايم سبورتس 1.

سيراميكا كليوباترا × الداخلية.. 3:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

الاتحاد السكندري × سموحة.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس 1.

مودرن فيوتشر × بلدية المحلة.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ × يونيون برلين.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

كأس الرابطة الإنجليزية

فولام × ليفربول.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

كأس ملك إسبانيا

ريال مايوركا × جيرونا.. 8:30 مساء - تطبيق شاهد.

أتلتيك بلباو × برشلونة.. 10:30 مساء - تطبيق شاهد.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات الأربعاء
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