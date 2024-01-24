مواعيد مباريات الأربعاء 24 يناير - ختام مجموعات أمم إفريقيا.. وكأس الرابطة في مصر وإنجلترا
الأربعاء، 24 يناير 2024 - 10:37
كتب : FilGoal
تختتم اليوم مباريات دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا 2023.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.
كأس الأمم الإفريقية
جنوب إفريقيا × تونس.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس AFCON 1.
ناميبيا × مالي.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس AFCON2.
زامبيا × المغرب.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس AFCON 1.
تنزانيا × الكونغو الديموقراطية.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس AFCON2.
كأس آسيا
اليابان × إندونيسيا.. 1:30 مساء - بي إن سبورتس Asian cup 2.
العراق × فيتنام.. 1:30 مساء - بي إن سبورتس Asian cup 1.
كأس الرابطة المصرية
إنبي × الإسماعيلي.. 3:00 مساء - أون تايم سبورتس 1.
سيراميكا كليوباترا × الداخلية.. 3:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
الاتحاد السكندري × سموحة.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس 1.
مودرن فيوتشر × بلدية المحلة.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ × يونيون برلين.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 5.
كأس الرابطة الإنجليزية
فولام × ليفربول.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
كأس ملك إسبانيا
ريال مايوركا × جيرونا.. 8:30 مساء - تطبيق شاهد.
أتلتيك بلباو × برشلونة.. 10:30 مساء - تطبيق شاهد.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة.