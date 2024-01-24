كرنفال أمم إفريقيا – نياسي.. صانع الألعاب السنغالي الذي تألق كحارس مرمى ضد الجزائر

كتب منتخب موريتانيا التاريخ بتأهله لدور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2023 للمرة الأولى في تاريخه بعد تحقيقه أول انتصار كذلك في البطولة.

وفاز منتخب موريتانيا على الجزائر بهدف دون رد مساء الثلاثاء في ثالث جولات البطولة ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وفاز بابكر نياسي حارس مرمى موريتانيا بجائزة رجل المباراة، فمن هو؟

وُلد في السنغال من أصول موريتانية، وكان حارس السنغال تحت 17 عاما في أمم إفريقيا 2011.

بدأ مسيرته كصانع ألعاب ثم تحول لحراسة المرمى بسبب طول قامته التي تصل لـ 195 سم.

تخرج من أكاديمية أسباير وانضم لصفوف كاس يوبين البلجيكي في 2015.

الحارس الأساسي لمنتخب موريتانيا منذ انضمامه للمنتخب في مارس 2022، وخاض 8 مباريات دولية مع المرابطين.

غاب عن المشاركة في أمم إفريقيا 2021 وستكون تلك البطولة القارية الأولى له.

حارس المرمى الثاني لفريق جانجون بدوري الدرجة الثانية الفرنسي، ولعب هذا الموسم مباراة وحيدة في الدور الثاني من كأس فرنسا.

انضم لجانجون مطلع موسم 2023 - 2024 قادما من تونديلا بدوري الدرجة الثانية البرتغالي.

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فماذا قدم حارس موريتانيا في المباراة؟

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تصدى لـ5 تسديدات

دقة تمريراته بلغت 58%

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