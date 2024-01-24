حوار – عمرو أدهم: هذه تفاصيل قضية كهربا والزمالك.. تفاصيل أزمة بوطيب وكيفية رفع إيقاف القيد

كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك تفاصيل القضية المستمرة بين النادي ولاعبه السابق والحالي للأهلي محمود عبد المنعم "كهربا".

هذا بالإضافة لتفاصيل الأزمة القضائية المستمرة مع لاعب الفريق السابق خالد بوطيب وكيفية نجاح مجلس إدارة النادي في رفع عقوبة الإيقاف من القيد بعد سداد كافة الغرامات.

وأجرى عمرو أدهم حوارا مطولا مع قناة الزمالك التليفزيونية صباح اليوم الأربعاء.

وتحث عمرو أدهم قائلا: "من المفترض كمجلس إدارة سابقا أن أخطأت في قضية مرة ومرتين يجب ألا تكرر الخطأ في الثالثة لأن التاريخ أثبت في النهاية أنك سوف تدفع الغرامات".

وواصل "في السنوات الماضية كان النادي يتعامل بتجاهل وعدم تقدير مع الأطراف الأخرى لأنه طالما نتحدث سويا فسوف نصل لاتفاق لكن ذلك لم يكن يحدث".

وأكمل "بدأنا العمل في القضايا التي أوقفت الزمالك عن قيد اللاعبين منذ الخامس من شهر نوفمبر الماضي".

وأردف "تواصلنا مع نيلو فينجادا وإيمانويل أمونيكي مدرب ولاعب الزمالك السابق لمساعدتنا في حل الأزمة مع سبورتنج لشبونة".

وأكمل "سبورتنج لشبونة كان الأصعب من حيث التفاوض والرقم المطلوب سداده فقد كان الرد يأتينا منهم قائلين: أنتم تتفاوضون معنا منذ سبع سنوات لماذا نصدقكم الآن؟".

وعن فسخ التعاقد مع خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك السابق قال: "لم تكن هناك مشكلة مع خوان كارلوس أوسوريو حينما أبلغناه بفسخ التعاقد والأمر تم باحترام كبير".

وعن رفع عقوبة الإيقاف من القيد عن الزمالك قال: "الأزمة في العقوبات على الزمالك أنه كان هناك غرامة للنادي أو للاعب وأخرى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وهي غرامات التأخير عن سداد العقوبات الموقعة علينا".

وأكمل عمرو أدهم "دفعنا مليون و519 دولار لسبورتنج لشبونة لإنهاء الأزمة، النادي كان صعبا في عملية التسوية لأنه يعرف أننا ببقية الأمول سوف نضم لاعبين وهو كان يقول أنا أولى بالحصول على أموالي وهذا الأمر على سبيل المثال هو موقفنا مع محمود عبد المنعم "كهربا"".

وتابع "سددنا غرامة سبورتنج لشبونة يوم 17 يناير 2024 وانتهى الأمر كليا، بالطبع تأخرنا بسبب ظروف النادي من الحجز على الأرصدة بالإضافة لصعوبة تدبير العملة".

أما عن أزمة بوطيب قال: "خالد بوطيب حصل على حكم من المحكمة الرياضية ضدنا وقدمنا استئنافا لدى المحكمة الفيدرالية السويسرية وهي أعلى جهة للتقاضي هناك ونحاول الوصول مع اللاعب لاتفاق تسوية مرضي للطرفين في الوقت ذاته".

وأوضح "أزمة بوطيب بدأت حينما تعرض للإصابة ورحل عن مصر وقدم النادي شكوى مباشرة بأنه رحل بدون إذنه وطلبنا الحصول على تعويض قدره 3 مليون و500 ألف يورو، لكن استأنف اللاعب على القرار وفي النهاية فيفا حكم لصالحه".

وواصل "بوطيب كان يحصل مع الزمالك على مليون و400 ألف يورو سنويا أي ما يصل لـ116 ألف يورو شهريا، لكن مع رحيله إلى لوهافر الفرنسي كان يحصل منهم على 18 ألف يورو شهريا".

وأكمل "وبعد شكوى الزمالك ضده والحكم لصالحه طلب الحصول على باقي قيمة عقده لأن النادي فسخ العقد معه بدون وجه حق".

وعن فرجاني ساسي كشف عضو مجلس إدارة الزمالك "فرجاني ساسي مع رحيله كان هناك غرامة موقعة عليه والزمالك دفعها مع خصمها من مستحقاته بالإضافة لضريبة القيمة المضافة".

واستدرك "لكن ساسي قال إن الزمالك لم يبلغه بذلك الأمر ورفض تحمل القيمة المضافة وفيفا حكمت لصالحه والمحكمة الرياضية ألغت الحكم بعد الاستئناف من النادي، بعدها رفع ساسي قضية جديدة والآن نتفاوض حول التسوية".

وعن قضية كهربا قال: "قضية كهربا حدث بها نوع من أنواع المفاوضات ومحامي اللاعب عرض التسوية بطريقة معينة لكن مجلس الإدارة رفضها لأنها لم تكن مرضية، بعدها المحامي قدم عرضا بتسوية جديدة لكن النادي لم يتخذ قراره حتى الآن ولدينا حكم بالحصول على غرامة من كهربا قدرها 2 مليون و400 ألف دولار".

وأكمل عمرو أدهم حديثه "أزمة كهربا بالنسبة لي كرجل زمالكاوي هو سلوك اللاعب وحينما أقارنه مع موقف عبد الله السعيد مع رحيله من الأهلي فهو لم يتحدث عن النادي بسوء أو يشير لجماهيره بشكل غير لائق".

وأردف "في المقابل كهربا دائما يحاول إثارة الجمهور وهو من ساهم في جعل الأمور أكثر صعوبة، ربما لو لم يكن أساء للنادي لكانت طريقة التفكير لأصبحت مختلفة، ومثلما طلب سبورتنج لشبونة الحصول على مستحقاته دفعة كاملة واحدة أنا أريد القيام بالأمر ذاته مع كهربا".

وأضاف "اللاعب قدم استئنافا على الحكم لدى المحكمة الرياضية وخلال شهرين ربما يكون هناك حكم، وربما نصل لاتفاق تسوية".

وأردف "أحمد بلحاج له مستحقات متأخرة خاصة به وتواصلت مع المحامي الخاص به لعقد اتفاق تسوية، أما أصعب قضية حاليا هي الخاصة بخالد بوطيب لأنها برقم كبير ونحاول الوصول إلى تسوية".

كما كشف عمرو أدهم عن نهاية أزمة الزمالك مع نادي كاراكاس الفنزويلي بشأن المستحقات المتأخرة في صفقة انضمام سامسون أكينيولا مؤكدا أن النادي تسلم خطابا من فيفا يفيد بنهاية الأمر.