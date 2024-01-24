أمم إفريقيا - متبقي 4 منتخبات.. تعرف على المتأهلين لثمن النهائي وكوت ديفوار تترقب

الأربعاء، 24 يناير 2024 - 01:01

كتب : محمد سمير

كوت ديفوار

حقق منتخب موريتانيا كبرى مفاجآت بطولة أمم وحسم تأهله إلى ثمن نهائي أمم إفريقيا بعد إقصاء الجزائر حامل لقب نسخة 2019.

ويضرب منتخب موريتانيا موعدا بمواجهة كاب فيردي في ثمن النهائي.

ويترقب منتخب كوت ديفوار موقفه من التأهل في انتظار فشل ثالث أحد فرق المجموعتين الخامسة أو السادسة من أجل تأهل أصحاب الأرض.

أخبار متعلقة:
كرنفال أمم إفريقيا - إسباني تحول لهداف غينيا الاستوائية التاريخي.. إنسوي رجل مباراة كوت ديفوار بعد فضيحة غينيا الاستوائية.. حالات تأهل كوت ديفوار إلى ثمن النهائي أمم إفريقيا - بعد الخسارة برباعية.. كوت ديفوار تدخل سجل أسوأ هزائم مستضيف البطولة أمم إفريقيا - التشكيل.. بيبي أساسيا لأول مرة مع كوت ديفوار في مواجهة المتصدر الاستوائي

وفي حال فشل ثالث المجموعة الخامسة أو السادسة في التأهل، يصعد منتخب كوت ديفوار ليصطدم بشكل رسمي في مواجهة السنغال حامل لقب البطولة بثمن النهائي.

بينما تأكد عدم صعود غانا صاحب المركز الثالث بالمجموعة الثانية بشكل رسمي.

ويستعرض لكم FilGoal.com الفرق المتأهلة لثمن النهائي ثم المواجهات المحددة:

المجموعة الأولى (غينيا الاستوائية - نيجيريا)

المجموعة الثانية (كاب فيردي - مصر)

المجموعة الثالثة (السنغال - الكاميرون - غينيا)

المجموعة الرابعة (أنجولا - بوركينا فاسو - موريتانيا)

المجموعة الخامسة (مالي)

المجموعة السادسة (المغرب)

مواجهات ثمن النهائي من بطولة أمم إفريقيا:

السبت 27 يناير

أنجولا × (ثالث المجموعة الخامسة أو ثالث المجموعة السادسة)

نيجيريا × الكاميرون

الأحد 28 يناير

غينيا الاستوائية × غينيا

مصر × ثاني المجموعة السادسة

الإثنين 29 يناير

كاب فيردي × موريتانيا

السنغال × (كوت ديفوار / ثالث المجموعة السادسة)

الثلاثاء 30 يناير

أول المجموعة الخامسة × بوركينا فاسو

أول المجموعة السادسة × ثاني المجموعة الخامسة

كوت ديفوار أمم إفريقيا
نرشح لكم
كرنفال أمم إفريقيا – نياسي.. صانع الألعاب السنغالي الذي تألق كحارس مرمى ضد الجزائر أمم إفريقيا - أمير عبده: كنا مستعدين لمواجهة الجزائر.. والتأهل بالنسبة لنا إنجاز كبير كرنفال أمم إفريقيا – كيالوندا جاسبار.. محترف في البرتغال ولعب ضد الزمالك من قبل الحسابة بتحسب وعد عبده أمم إفريقيا - منتخب جامبيا يعلن رحيل مدربه كرنفال أمم إفريقيا – عبدولاي سيك.. صاحب وسام الأسد الوطني في السنغال انتهت أمم إفريقيا - أنجولا (2)-(0) بوركينا فاسو
أخر الأخبار
كرنفال أمم إفريقيا – نياسي.. صانع الألعاب السنغالي الذي تألق كحارس مرمى ضد الجزائر ساعة | كوت ديفوار 2023
حوار – عمرو أدهم: هذه تفاصيل قضية كهربا والزمالك.. تفاصيل أزمة بوطيب وكيفية رفع إيقاف القيد ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - متبقي 4 منتخبات.. تعرف على المتأهلين لثمن النهائي وكوت ديفوار تترقب ساعة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - أمير عبده: كنا مستعدين لمواجهة الجزائر.. والتأهل بالنسبة لنا إنجاز كبير ساعة | كوت ديفوار 2023
كرنفال أمم إفريقيا – كيالوندا جاسبار.. محترف في البرتغال ولعب ضد الزمالك من قبل 2 ساعة | كوت ديفوار 2023
الحسابة بتحسب 2 ساعة | كوت ديفوار 2023
وعد عبده 2 ساعة | كوت ديفوار 2023
تشيلسي إلى نهائي كأس الرابطة بسداسية في ميدلزبره 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق مصر - مواجهة ثاني مجموعة المغرب.. والمفاجأة حال التأهل لربع النهائي 2 تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور 3 انتهت كأس آسيا - العراق (2) - (1) اليابان 4 الشناوي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا.. ومدة غيابه المتوقعة