أمم إفريقيا - متبقي 4 منتخبات.. تعرف على المتأهلين لثمن النهائي وكوت ديفوار تترقب

حقق منتخب موريتانيا كبرى مفاجآت بطولة أمم وحسم تأهله إلى ثمن نهائي أمم إفريقيا بعد إقصاء الجزائر حامل لقب نسخة 2019.

ويضرب منتخب موريتانيا موعدا بمواجهة كاب فيردي في ثمن النهائي.

ويترقب منتخب كوت ديفوار موقفه من التأهل في انتظار فشل ثالث أحد فرق المجموعتين الخامسة أو السادسة من أجل تأهل أصحاب الأرض.

وفي حال فشل ثالث المجموعة الخامسة أو السادسة في التأهل، يصعد منتخب كوت ديفوار ليصطدم بشكل رسمي في مواجهة السنغال حامل لقب البطولة بثمن النهائي.

بينما تأكد عدم صعود غانا صاحب المركز الثالث بالمجموعة الثانية بشكل رسمي.

ويستعرض لكم FilGoal.com الفرق المتأهلة لثمن النهائي ثم المواجهات المحددة:

المجموعة الأولى (غينيا الاستوائية - نيجيريا)

المجموعة الثانية (كاب فيردي - مصر)

المجموعة الثالثة (السنغال - الكاميرون - غينيا)

المجموعة الرابعة (أنجولا - بوركينا فاسو - موريتانيا)

المجموعة الخامسة (مالي)

المجموعة السادسة (المغرب)

مواجهات ثمن النهائي من بطولة أمم إفريقيا:

السبت 27 يناير

أنجولا × (ثالث المجموعة الخامسة أو ثالث المجموعة السادسة)

نيجيريا × الكاميرون

الأحد 28 يناير

غينيا الاستوائية × غينيا

مصر × ثاني المجموعة السادسة

الإثنين 29 يناير

كاب فيردي × موريتانيا

السنغال × (كوت ديفوار / ثالث المجموعة السادسة)

الثلاثاء 30 يناير

أول المجموعة الخامسة × بوركينا فاسو

أول المجموعة السادسة × ثاني المجموعة الخامسة