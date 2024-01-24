أمم إفريقيا - أمير عبده: كنا مستعدين لمواجهة الجزائر.. والتأهل بالنسبة لنا إنجاز كبير

الأربعاء، 24 يناير 2024 - 00:43

كتب : FilGoal

أمير عبده مدرب موريتانيا

عبر أمير عبده المدير الفني لمنتخب موريتانيا عن سعادته بتأهل فريقه إلى دور الـ16 في كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على الجزائر.

وقال أمير عبده عبر قناة بي إن سبورتس: "كنا مستعدين لسيناريو مباراة الجزائر وسجلنا الهدف وكان يجب أن نصمد أمام هذا المنتخب القوي على المستوى الفردي والجماعي".

وأضاف "تمكنا من التأهل إلى دور الـ16 وأنا فخور جدا بما قدمه اللاعبين".

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وأردف "نعرف أن الضغط كان على الجزائر وأن الفوز بالنسبة لهم ضروري، لكننا كنا مستعدين بشكل جيد جدا واللاعبين كانوا حاضرين على أعلى مستوى في المباراة".

وشدد "عشت قبل ذلك نفس اللحظات مع جزر القمر، ولذلك أخبرت اللاعبين أننا يجب أن نؤمن بحظوظنا في البطولة ونستغل أي فرصة لنا في المباراة".

وأتم تصريحاته "سوف نستمتع أولا بالتأهل لأنه يعتبر إنجاز كبير بالنسبة لنا، وبعد ذلك سنفكر في الدور المقبل".

وتأهل منتخب موريتانيا إلى دور الـ16 بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته بعد الفوز على الجزائر بهدف دون رد.

وحصد منتخب موريتانيا 3 نقاط ضمن بهم أن يكون ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث في مجموعات بطولة أمم إفريقيا ليتأهل إلى الدور المقبل.

ويلتقي منتخب موريتانيا في الدور المقبل ضد كاب فيردي متصدر المجموعة الثانية.

موريتانيا كأس الأمم الإفريقية الجزائر
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