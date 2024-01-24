كرنفال أمم إفريقيا – كيالوندا جاسبار.. محترف في البرتغال ولعب ضد الزمالك من قبل

الأربعاء، 24 يناير 2024 - 00:33

كتب : FilGoal

كيالوندا جاسبار - أنجولا

اختير كيالوندا جاسبار لاعب منتخب أنجولا كرجل مباراة فريقه ضد بوركينا فاسو.

وفاز منتخب أنجولا على بوركينا فاسو بهدفين دون مقابل في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا.

قلب دفاع أنجولا قدم أداء رائع وأسهم في خروج فريقه بشباك نظيفة.

أخبار متعلقة:
الحسابة بتحسب وعد عبده تشيلسي إلى نهائي كأس الرابطة بسداسية في ميدلزبره خبر في الجول - بيراميدز يستلم الاستغناء الخاص بـ زلاكة من سيراميكا كليوباترا

فمن هو كيالوندا جاسبار؟

ولد في مدينة دوندو الأنجولية ولعب لساجرادا الأنجولي قبل أن يحترف في صفوف إشتريلا أمادورا البرتغالي في صيف 2022.

وقبل الرحيل توج ببطولة الدوري الأنجولي موسم 2020-2021، والسوبر المحلي أيضا عام 2021.

وتواجد في فريق الموسم في الدوري البرتغالي للدرجة الثانية في موسم 2022-2023.

ولعب مباراتين ضد الزمالك في دوري أبطال إفريقيا موسم 2021-2022 وتعادل في اللقائين.

تعرف أكثر على كل لاعبي كأس أمم إفريقيا من هنا.

فماذا قدم جاسبار خلال المباراة؟

لعب: 90 دقيقة.

ارتكاب أخطاء: 0.

خسارة الكرة: 7.

إبعاد الكرة: 8.

التدخلات: 5.

الصراعات على الكرة: 6 ناجحة من 7.

التمريرات: 42 صحيحة من 48 بنسبة 88%.

التمريرات الطويلة: 1 صحيحة من 5 بنسبة دقة 20%.

لمس الكرة: 68.

أنجولا كأس الأمم الإفريقية كيالوندا جاسبار
نرشح لكم
أمم إفريقيا - متبقي 4 منتخبات.. تعرف على المتأهلين لثمن النهائي وكوت ديفوار تترقب أمم إفريقيا - أمير عبده: كنا مستعدين لمواجهة الجزائر.. والتأهل بالنسبة لنا إنجاز كبير الحسابة بتحسب وعد عبده أمم إفريقيا - منتخب جامبيا يعلن رحيل مدربه كرنفال أمم إفريقيا – عبدولاي سيك.. صاحب وسام الأسد الوطني في السنغال انتهت أمم إفريقيا - أنجولا (2)-(0) بوركينا فاسو انتهت أمم إفريقيا - الجزائر (0)-(1) موريتانيا.. تفوق المرابطون على محاربي الصحراء
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - متبقي 4 منتخبات.. تعرف على المتأهلين لثمن النهائي وكوت ديفوار تترقب 5 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - أمير عبده: كنا مستعدين لمواجهة الجزائر.. والتأهل بالنسبة لنا إنجاز كبير 22 دقيقة | كوت ديفوار 2023
كرنفال أمم إفريقيا – كيالوندا جاسبار.. محترف في البرتغال ولعب ضد الزمالك من قبل 32 دقيقة | كوت ديفوار 2023
الحسابة بتحسب 52 دقيقة | كوت ديفوار 2023
وعد عبده 57 دقيقة | كوت ديفوار 2023
تشيلسي إلى نهائي كأس الرابطة بسداسية في ميدلزبره ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - بيراميدز يستلم الاستغناء الخاص بـ زلاكة من سيراميكا كليوباترا ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - بلدية المحلة يستعير إسلام المزين من سيراميكا ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق مصر - مواجهة ثاني مجموعة المغرب.. والمفاجأة حال التأهل لربع النهائي 2 تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور 3 انتهت كأس آسيا - العراق (2) - (1) اليابان 4 الشناوي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا.. ومدة غيابه المتوقعة