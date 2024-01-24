كرنفال أمم إفريقيا – كيالوندا جاسبار.. محترف في البرتغال ولعب ضد الزمالك من قبل

اختير كيالوندا جاسبار لاعب منتخب أنجولا كرجل مباراة فريقه ضد بوركينا فاسو.

وفاز منتخب أنجولا على بوركينا فاسو بهدفين دون مقابل في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا.

قلب دفاع أنجولا قدم أداء رائع وأسهم في خروج فريقه بشباك نظيفة.

فمن هو كيالوندا جاسبار؟

ولد في مدينة دوندو الأنجولية ولعب لساجرادا الأنجولي قبل أن يحترف في صفوف إشتريلا أمادورا البرتغالي في صيف 2022.

وقبل الرحيل توج ببطولة الدوري الأنجولي موسم 2020-2021، والسوبر المحلي أيضا عام 2021.

وتواجد في فريق الموسم في الدوري البرتغالي للدرجة الثانية في موسم 2022-2023.

ولعب مباراتين ضد الزمالك في دوري أبطال إفريقيا موسم 2021-2022 وتعادل في اللقائين.

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فماذا قدم جاسبار خلال المباراة؟

لعب: 90 دقيقة.

ارتكاب أخطاء: 0.

خسارة الكرة: 7.

إبعاد الكرة: 8.

التدخلات: 5.

الصراعات على الكرة: 6 ناجحة من 7.

التمريرات: 42 صحيحة من 48 بنسبة 88%.

التمريرات الطويلة: 1 صحيحة من 5 بنسبة دقة 20%.

لمس الكرة: 68.