الحسابة بتحسب

الأربعاء، 24 يناير 2024 - 00:14

كتب : عبد الرحمن فوزي

صورة تقرير أنجولا وبوركينا فاسو

"كده وصل كام؟" سؤال يريد أن يعرف إجابته عشاق كرة القدم المصرية وعلى الأخص الاتحاد السكندري بعد تسجيل كريستوفر مابولولو هدفا جديدا بكأس أمم إفريقيا.

محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري كان قد قال إن سعر مابولولو بعد هدفه الأول بكأس أمم إفريقيا هو 5 ملايين دولار، لذلك فعشاق كرة القدم يتسائلون حاليا عن سعره الجديد بعد هدفه الثاني.

بالتأكيد أكثر السعداء حاليا هو محمد مصيلحي رئيس الاتحاد الذي قد يزيد سعر مابولولو بعد كل هدف يسجله في البطولة.

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وحقق منتخب أنجولا الفوز على بوركينا فاسو بهدفين دون مقابل في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا.

الفوز رفع رصيد أنجولا للنقطة السابعة ليتأهل إلى دور الـ 16 في صدارة المجموعة، بينما توقف رصيد بوركينا عند النقطة الرابعة في المركز الثاني.

بتلك النتيجة سيلعب منتخب أنجولا في دور الـ 16 ضد صاحب المركز الثالث من المجموعة الخامسة أو السادسة.

ويلتقي بوركينا فاسو مع صاحب المركز الأول من المجموعة الخامسة.

التشكيل

قاد كريستوفر مابولولو تشكيل أنجولا، بينما خرج بلاتي توري من قائمة بوركينا فاسو بسبب الإيقاف.

أحداث المباراة

تقدم مابولولو بالهدف الأول لأنجولا في الدقيقة الـ 36 برأسية مستغلا عرضية من فريدي.

وفي الشوط الثاني كاد لاعب الاتحاد أن يسجل من جديد بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ولكن كرته أمسكها الحارس.

وفي الدقيقة الـ 91 أضاف سالفادور زيني الهدف الثاني لأنجولا بمتابعة لتسديدة تصدى لها حارس المرمى ليضمن فوز فريقه.

وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت فاز منتخب موريتانيا على الجزائر بهدف دون مقابل ليصعد لدور الـ 16 لأول مرة في تاريخه.

وللمرة الثانية على التوالي خرج منتخب الجزائر من دور المجموعات وفشل في تحقيق أي فوز منذ تتوويجه بكأس أمم إفريقيا 2019.

أنجولا بوركينا فاسو كأس الأمم الإفريقية
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