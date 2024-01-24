تحقق وعد أمير عبده المدير الفني لمنتخب موريتانيا بإقصاء الجزائر من دور المجموعات كما فعل النسخة الماضية وأخرج غانا.

وخرج أمير عبده في تصريحات قبل مواجهة موريتانيا ووعد بمحاولة إقصاء الجزائر وخطف بطاقة التأهل كثالث المجموعة.

وأقصى عبده الجزائر بالفعل بعدما نجح في الأمر نفسه عندما قاد جزر القُمر النسخة الماضية على حساب غانا.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بسيطرة كاملة من لاعبي الجزائر بحثا عن التقدم المبكر أمام موريتانيا.

وأخطأ يوسف عطال في تقدير الكرة بالدقيقة 14 ولكن سرعان ما أنقذ الكرة بطريقة رائعة.

وأهدر حسام عوار هدفا محققا في الدقيقة 25 بعد تسديدة قوية ولكن مرت بجوار القائم الأيمن.

ونجح يالي ديلاهي لاعب موريتانيا في افتتاح التسجيل بالدقيقة 37 ليأزم موقف الجزائر في المجموعة.

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ديلاهي يكتب التقدم لـ مرابطي موريتانيا على حساب الجزائر ⚽🇲🇷pic.twitter.com/Fw6dFUsSqs — FilGoal (@FilGoal) January 23, 2024

واستغل ديلاهي الركلة الركنية التي تم تنفيذها بإتقان ثم تم تشتيتها من مدافعي الجزائر ووصلت إلى اللاعب الذي سددها قوية داخل شباك الجزائر.

وهيمن منتخب الجزائر على الكرة هيمنة تامة منذ هدف موريتانيا بحثا عن التعادل.

وأهدر هشام بوداوي هدف التعادل في الدقيقة 44 ومرت بجوار القائم الأيسر.

ودفع جمال بلماضي برياض محرز قائد الفريق من أجل تدعيم الهجوم.

وتألق بابكر مباي حارس مرمى موريتانيا في الدقيقة 60 أمام الخطورة الجزائرية المتواصلة.

وعزز بلماضي من هجوم منتخب الجزائر بخروج آدم بن وناس وهشام بداوي ودفع بكل من يوسف بلايلي ونبيل بن طالب.

وارتكب مباي خطأ قاتل في الدقيقة 66 بالخروج من مرماه ولكن لم ينجح لاعبو الجزائر في استغلال الخطأ.

وتألق مباي في الدقيقة 69 أمام هدف محقق الجزائر بتصدي أشبه بتصديات حراس مرمى كرة اليد.

وكاد سيدي عمار أن يقتل المباراة في الدقيقة 82 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء ولكن تألق أنتوني ماندريا حارس مرمى الجزائر.

وأبقت العارضة على حظوظ الجزائر في الدقيقة 85 بعد أن تصدت لتسديدة إبنو با لاعب موريتانيا.

واستمر ضغط الجزائر المتواصل خلال 11 دقيقة وقت بدل من الضائع بحثا عن التعادل ولكن صمود المرابطون حال دون ذلك.

وحسم منتخب موريتانيا بذلك تأهله إلى ثمن النهائي لمواجهة كاب فيردي.

لعنة النهائي

واصل منتخب الجزائر فشله في تحقيق أي انتصار منذ تحقيق لقب أمم إفريقيا 2019.

وآخر انتصار حققه منتخب الجزائر في أمم إفريقيا كان نهائي نسخة 2019 بمصر عندما تغلب على السنغال بهدف دون مقابل.

منذ تلك المباراة لعب منتخب الجزائر ست مباريات في أمم إفريقيا وفشل في تخطي دور المجموعات بآخر نسختين.

في النسخة الماضية خسر منتخب الجزائر مباراتي غينيا الاستوائية وكوت ديفوار، بينما تعادل في المباراة الافتتاحية سلبيا ضد سيراليون.

وبالنسخة الحالية تعادلت الجزائر أمام كل من أنجولا وبوركينا فاسو قبل الخسارة من موريتانيا.

انتصار تاريخي

حقق منتخب موريتانيا أول انتصار في تاريخه ببطولة أمم إفريقيا.

ونجح المرابطون في تحقيق الانتصار الأول بالمباراة التاسعة في مسيرتهم بالبطولة.

ففي نسختي 2019 و2021 ودع المرابطون البطولة بعد الخسارة في الثلاث مباريات بدور المجموعات.

وعقب خسارتين أمام كل من بوركينا فاسو وأنجولا، نجحت موريتانيا في تحقيق انتصار تاريخي على حساب الجزائر صعد بهم إلى ثمن النهائي ضمن أصحاب أفضل مركز ثالث.