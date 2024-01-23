خبر في الجول - بيراميدز يستلم الاستغناء الخاص بـ زلاكة من سيراميكا كليوباترا

الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 23:22

كتب : عمرو نبيل

محمود عبد الحفيظ زلاكة

أتم نادي بيراميدز تعاقده مع محمود عبد الحفيظ "زلاكة" لاعب سيراميكا كليوباترا.

وعلم FilGoal.com أن بيراميدز قد استلم الاستغناء الخاص باللاعب من سيراميكا كليوباترا ليصبح على قوة بيراميدز.

كان مصدر مصدر نادي بترول أسيوط قد كشف لـ FilGoal.com عن تواجد بند في عقد محمود عبد الحفيظ "زلاكة" يسمح لبترول أسيوط بالحصول على نسبة 20% من إعادة البيع.

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وشارك زلاكة البالغ من العمر 24 سنة مع سيراميكا في الدوري المصري هذا الموسم 7 مباريات سجل خلالها هدف.

وفاز زلاكة الموسم الماضي ببطولة كأس الرابطة المصرية مع سيراميكا كليوباترا.

كما شارك مع الفريق في كأس السوبر المصري للأبطال الذي حصل فيه على المركز الرابع.

من هو محمود زلاكة؟

ابن قرية مسرع بأسيوط تألق مع ناشئين بترول أسيوط وسجل 14 هدفا في 7 مباريات.

انضم لسيراميكا كليوباترا من بترول أسيوط مقابل مليوني جنيه مع نسبة 20% من إعادة البيع.

سبق وأن تلقى عروضا من الدوري المصري أبرزها من المقاولون العرب والمصري وإنبي وأسوان قبل الانتقال لسيراميكا.

سيراميكا كليوباترا بيراميدز محمود عد الحفيظ زلاكة
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