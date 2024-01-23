خبر في الجول - بلدية المحلة يستعير إسلام المزين من سيراميكا

الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 23:21

كتب : عمرو نبيل

إسلام المزين يسجل ويحتفل بهدف المصري في الإسماعيلي

أتم نادي بلدية المحلة اتفاقه مع سيراميكا كليوباترا لاستعارة إسلام المزين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن بلدية المحلة اتفق على ضم إسلام المزين مدافع سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب لتدريبات بلدية المحلة في الأيام القليلة المقبلة.

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ويحتل بلدية المحلة المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط من 10 مباريات.

ولم يشارك إسلام المزين في أي مباراة مع سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري هذا الموسم.

وانضم إسلام المزين البالغ من العمر 23 عاما لصفوف سيراميكا كليوباترا بداية الموسم الجاري قادما من المصري.

إسلام المزين بلدية المحلة سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
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