أمم إفريقيا - منتخب جامبيا يعلن رحيل مدربه
الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 22:47
كتب : FilGoal
أعلن منتحب جامبيا رحيل مدربه البلجيكي توم وذلك بعد الخروج رسميا من كأس الأمم الإفريقية.
وودع منتخب جامبيا كأس الأمم الإفريقية بعدما احتل المركز الأخير في المجموعة الثالثة دون نقاط.
وخسر منتخب جامبيا فرصة التأهل لدور الـ16 في الدقائق الأخيرة من مباراة الكاميرون بعدما تقدم بهدفين مقابل هدف.
قبل أن يقلب منتخب الكاميرون الطاولة ويسجل هدفين ويفوز بالمباراة.
وقضى المدرب البلجيكي سينتفيت 6 سنوات مع منتخب جامبيا قادهم خلالها للتأهل مرتين لبطولة كأس الأمم الإفريقية.
وفي بطولة أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون نجح منتخب جامبيا في التأهل إلى ربع النهائي.
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