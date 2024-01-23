كرنفال أمم إفريقيا – عبدولاي سيك.. صاحب وسام الأسد الوطني في السنغال

سجل عبدولاي سيك هدف فريقه السنغال الأول في مرمى غينيا ليقود فريقه لتحقيق الفوز.

وحقق منتخب السنغال الفوز على غينيا بهدفين دون مقابل في الجولة الثالثة من دور مجموعات أمم إفريقيا.

فمن هو عبدولاي سيك؟

أحد المتوجين بلقب أمم إفريقيا 2021 لكن دون أن يشارك في أي دقيقة بالبطولة.

قلب الدفاع السابق لرويال أنتويرب البلجيكي حصد وسام الأسد الوطني من رئيس السنغال عقب التتويج التاريخي.

توج مع أنتويرب في 2019-2020 بلقب كأس بلجيكا.

فاز بلقبي كأس الدوري السنغالي وكأس السوبر المحلي في 2013 مع كاسا سبورت.

حصد جائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري حيثما كان يلعب في الموسم الماضي.

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فماذا قدم سيك خلال المباراة؟

لعب: 90 دقيقة.

سجل: 1.

إبعاد الكرة: 3.

التدخلات: 1.

الثنائيات الهوائية: 8 ونجح في 7.

الثنائيات الأرضية :0.

لمس الكرة: 68.